71 की उम्र में जान जोखिम में डाल बाइक स्टंट करते दिखे दिग्गज एक्टर, 39 की एक्ट्रेस ने भी दिया साथ, केस दर्ज

71 वर्षीय बॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया और एक्ट्रेस मानसी पारेख के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. दरअसल, दोनों एक्टर सड़क पर जान जोखिम में डालकर बाइक पर स्टंट करते हुए दोनों एक्टर का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि टीकू तलसानिया कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं. जबकि मानसी पारेख पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं.

वीडियो की बात करें तो एक्टर्स द्वारा गुजराती फिल्म मिस्री को प्रमोट करने के लिए एक क्लिप में मानसी को चली बाइक में सड़क पर टाइटैनिक का आइकॉनिक पोज देते हुए देखा गया. जबकि दूसरे वीडियो में टीकू तलसानिया चलती बाइक पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो ट्रैफिक में शूट किया गया, जिसे ऑनलाइन लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा है.

इसके चलते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और अहमदाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने कदम उठाते हुए एक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ऑफिशियल पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए पुलिस ने कंफर्म किया कि 'ए' डिवीजन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में अपराध रजिस्टर संख्या 11191051250588/2025 दर्ज किया गया है. यह मामला बीएनएस धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और 184 के तहत दर्ज किया गया, जो लापरवाही से लोगों की जान खतरे में डालने से संबंधित है. पुलिस ने जोर देकर कहा कि "कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है". हालांकि दोनों एक्टर्स में से किसी ने भी अभी तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है.