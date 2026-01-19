सुपरस्टार की 400 करोड़ी फिल्म, पहले दिन 53 करोड़ ओपनिंग, 10वें दिन 2.50 करोड़ कमाई, फ्लॉप कहा तो डायरेक्टर का फूटा गुस्सा

बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होती हैं. लेकिन जब फिल्म कम बजट में ज्यादा कमाई करती है तो फैंस की तारीफें मिलती हैं. लेकिन जब बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप होती है तो मेकर्स को काफी आलोचना का सामना करना पड़ता है. हालांकि हैरानी तब होती है जब पहले दिन फिल्म ने 50 करोड़ की पार की ओपनिंग की हो तब भी फिल्म 10 दिनों में ही फ्लॉप हो जाती है. ऐसी ही फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें 1000 करोड़ी फिल्म देने वाले सुपरस्टार नजर आए. लेकिन फिल्म 10 दिनों में ही फ्लॉप हो गई.

400 करोड़ बजट वाली फिल्म हुई फ्लॉप

हम बात कर रहे हैं प्रभास की मचअवेटेड 400 से 450 करोड़ बजट में बनीं फिल्म द राजा साब की, जिसने पहले दिन 53 करोड़ की ओपनिंग की थी. लेकिन 10वां दिन आते आते फिल्म की कलेक्शन 2.50 करोड़ पर पहुंच गया. वहीं भारत में इसके बाद फिल्म का कलेक्शन 139.25 करोड़ हो गया. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 196.65 करोड़ ही कर पाई है.

रिलीज से पहले द राजा साब के डायरेक्ट ने किया था दावा

रिलीज से पहले द राजा साब के डायरेक्टर मारुति ने प्री रिलीज इवेंट के दौरान फैंस से वादा करते हुए कहा था, रेबेल स्टार के फैंस और फैमिली अगर आप 1 प्रतिशत भी फिल्म से निराश होंगे तो आप मेरे घर में आकर सवाल कर सकते हैं. विला नंबर 17 कोला लग्जरिया, कोंडापुर! प्रभास, जो स्टेज पर मौजूद थे वह इस बात को सुनकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं.

फ्लॉप कहने पर भड़के द राजा साब के डायरेक्टर

द राजा साब की रिलीज के दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए ‘फ्लॉप' शब्द के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई थी. मारुति ने कहा कि दर्शकों ने फिल्म को सिर्फ त्योहार के माहौल में हल्के मनोरंजन के तौर पर देखा, जबकि इसकी कहानी कई स्तरों पर बनी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि एक फिल्म के पीछे सिर्फ तीन घंटे नहीं, बल्कि तीन साल की मेहनत, मानसिक दबाव और रचनात्मक संघर्ष छुपा होता है. जब उस मेहनत को आसानी से ‘फ्लॉप' कहकर खारिज कर दिया जाता है, तो दर्द होना लाजमी है.

ट्रोलिंग पर बोले द राजा साब के डायरेक्टर

ऑनलाइन ट्रोलिंग पर रिएक्शन देते हुए मारूति ने कहा कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी में खुद मुश्किलों से घिरे होते हैं. यह कोई धमकी नहीं, बल्कि जिंदगी का सच है. हालांकि इस कमेंट से लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया.

