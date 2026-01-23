विज्ञापन

बॉर्डर 2 से 1 दिन पहले आई साउथ की इस फिल्म का डंका, फैंस ने बताया 'वन टाइम वॉच', वसूली बजट की आधी कमाई

बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 की चर्चा के बीच साउथ की एक फिल्म ने तगड़ी ओपनिंग अपने नाम की है और पहले ही दिन बजट की कमाई के आधी रकम वसूल ली है. 

Read Time: 2 mins
Share
बॉर्डर 2 से 1 दिन पहले आई साउथ की इस फिल्म का डंका, फैंस ने बताया 'वन टाइम वॉच', वसूली बजट की आधी कमाई
बॉर्डर 2 से पहले बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्म का बजा डंका
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, सोशल मीडिया से लेकर सेलेब्स के बीच सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन स्टारर फिल्म की चर्चा हो रही है, जिसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. जहां फैंस को बॉर्डर 2 के रिव्यू के बाद  फिल्म के बॉक्स ऑफिस का इंतजार है तो वहीं सनी देओल की बॉर्डर 2 से पहले साउथ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना डंका बजा दिया है. हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी 2026 को रिलीज हुई मलयालम फिल्म चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज की, जिसे पहले दिन अच्छी ओपनिंग हासिल की है. 

चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज ने पहले दिन की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज ने पहले दिन भारत में 3.3 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 3.9 करोड़ का है. जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 8 से 15 करोड़ के बीच फिल्म का बजट है. 

चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज के बारे में 

22 जनवरी को रिलीज हुई चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज एक मलयालम एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें रोशन मैथ्यू, अर्जुन अशोकन और विशक नायर लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म डब्ल्यू डबल्यू ई पर बेस्ड बताई जा रही है, जिसमें मेगास्टार ममूटी का कैमियो है. सोशल मीडिया पर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं एक एक्स यूजर ने इसे वन टाइम वॉच बताया है. 

बॉर्डर 2 के बारे में 

एपिक वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 1997 में रिलीज हुई फि्ल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ के अलावा सोनम बाजवा, मोना सिंह अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म को जेपी दत्ता, निधि दत्ता, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने प्रोड्यूस किया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chatha Pacha, Border 2, Chatha Pacha The Ring Of Rowdies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com