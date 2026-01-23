बॉर्डर 2 से 1 दिन पहले आई साउथ की इस फिल्म का डंका, फैंस ने बताया 'वन टाइम वॉच', वसूली बजट की आधी कमाई

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, सोशल मीडिया से लेकर सेलेब्स के बीच सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन स्टारर फिल्म की चर्चा हो रही है, जिसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. जहां फैंस को बॉर्डर 2 के रिव्यू के बाद फिल्म के बॉक्स ऑफिस का इंतजार है तो वहीं सनी देओल की बॉर्डर 2 से पहले साउथ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना डंका बजा दिया है. हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी 2026 को रिलीज हुई मलयालम फिल्म चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज की, जिसे पहले दिन अच्छी ओपनिंग हासिल की है.

चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज ने पहले दिन की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज ने पहले दिन भारत में 3.3 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 3.9 करोड़ का है. जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 8 से 15 करोड़ के बीच फिल्म का बजट है.

चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज के बारे में

22 जनवरी को रिलीज हुई चटा पचा द रिंग ऑफ राउड़ीज एक मलयालम एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें रोशन मैथ्यू, अर्जुन अशोकन और विशक नायर लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म डब्ल्यू डबल्यू ई पर बेस्ड बताई जा रही है, जिसमें मेगास्टार ममूटी का कैमियो है. सोशल मीडिया पर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं एक एक्स यूजर ने इसे वन टाइम वॉच बताया है.

बॉर्डर 2 के बारे में

एपिक वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 1997 में रिलीज हुई फि्ल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ के अलावा सोनम बाजवा, मोना सिंह अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म को जेपी दत्ता, निधि दत्ता, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने प्रोड्यूस किया है.