कल और आज का फर्क दिखाती है अमिताभ बच्चन की ये पोस्ट, फैंस बोले- आप आज भी उतने ही हैंडसम हैं

अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी दो तस्वीरें शेयर कर कल और आज को बखूबी दिखाया है. तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है, जैसे बीच में कोई आईना रखा हो. दोनों तस्वीरों में अमिताभ सेम पैंट सूट पहने सेम पोज में बैठे नजर आ रहे हैं. पहली तस्वीर उनकी जवानी के दिनों की है, जिसमें वो काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर आज के समय की है. इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, And they .. THEY .. tell me on Social Media “कुछ नहीं बदला “ !! अब आँखों की कमज़ोरी की responsibility तो हम ले नहीं सकते ??' इसके साथ ही उन्होंने किसी कविता की दो लाइनें भी शेयर की. 'हम ही जाने हाल हमारा, बदल गया है जीवन सारा !!'

बिग बी भले ही उम्र की वजह से खुद में आए बदलाव को देख पा रहे हो लेकिन फैंस के लिए तो वो आज भी उतने ही हैंडसम और स्मार्ट हैं जितने पहले थे. इस पोस्ट पर कमेंट कर फैंस ने यहीं बात बार-बार दोहराई है. एक फैन ने लिखा, आप तब भी हैंडसम थे और अब भी हैंडसम हैं. वहीं एक फैन ने लिखा, ग्रेट सर यू आर लेजेंड. बता दें कि अमिताभ बच्चन का जन्म अक्टूबर 1942 में हुआ था, साल 1969 में आई फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. अब भी वो अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड पर राज करते हैं.