42 दिन सिनेमाघरों में चली ये फिल्म, डायरेक्टर की हुई बंपर कमाई एक दिन में खरीदी 4 लग्जरी कार

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक फिल्म की चर्चा जोरों पर है. इस फिल्म ने डायरेक्टर को अच्छा खासा फायदा कराया. दर्शकों की पसंद बनी इस फिल्म की अब ओटीटी डील भी फाइनल हो चुकी है.

एक फिल्म से डायरेक्टर मालामाल
नई दिल्ली:

लाइट्स, कैमरा, लग्जरी कार्स! थिएटर में धमाल मचाने वाला मराठी ब्लॉकबस्टर ‘गोंधल' जिसने ग्रिपिंग ड्रामा से दर्शकों और क्रिटिक्स को पूरी तरह बांधे रखा – अब दोबारा सुर्खियों में है. इस फिल्म की मेगा OTT डील की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं! और डायरेक्टर संतोष दवखर की शिव जयंती (19 फरवरी) वाले दिन एक ही दिन में चार शानदार लग्जरी कार्स खरीदने की खबर ने आग में घी डाल दिया है! उनकी पुरानी Maybach के साथ अब Range Rover, Defender, BMW और BYD Sealion. कुल मिलाकर करीब 6 करोड़ की चमकदार फ्लीट! सोशल मीडिया पर इन ग्लैमरस व्हील्स की फोटोज से फीड्स भर गए हैं. 

मेकर्स के हाथ लगा OTT जैकपॉट?

इनसाइडर्स का कहना है कि Netflix, Amazon Prime Video या ZEE5 के साथ एक करोड़ से ज्यादा का डील इसकी वजह हो सकता है. ऑफिशियल अनाउंसमेंट? अभी तक नहीं – लेकिन अफवाहों का बाजार गरम है!

ये सिर्फ हाइप नहीं है – ‘गोंधल' अवॉर्ड्स की मशाल है! इसने मराठी सिनेमा को इतिहास में दर्ज कराया 11 साल पुराना FIPRESCI अवॉर्ड जीतकर गर्व से सभी का सिर ऊंचा किया है. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी मिले. Third Eye Asian Film Festival 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान. IFFI के Indian Panorama में 56 साल बाद पहली बार किसी मराठी फिल्म को सिल्वर पीकॉक – वो भी बेस्ट डायरेक्टर के लिए! ZEE Chitra Gaurav Awards 2026 में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी और बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के अवॉर्ड्स जुड़े.

वर्ल्डवाइड स्क्रीन्स और स्टेज पर ‘गोंधल' का राज चल रहा है, मराठी फैंस टकटकी लगाए हैं. अगला OTT का तख्त कौन सा होगा? इंतजार कीजिए – थिएटर की इस ब्लॉकबस्टर की OTT पर धमाकेदार एंट्री जल्द ही होने वाली है.

