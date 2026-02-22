विज्ञापन

इस डायरेक्टर की फिल्मों में दिखती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया 'प्रेम' 

सूरज बड़जात्या को फैमिली-ड्रामा का मास्टर कहा जाता है,फैमिली वैल्यूज और शादी के रस्म-रिवाजों को पर्दे पर बखूबी दिखाया. वहीं उन्होंने सिनेमा जगत को 'प्रेम' दिया.  

Read Time: 3 mins
Share
इस डायरेक्टर की फिल्मों में दिखती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया 'प्रेम' 
सूरज बड़जात्या ने बॉलीवुड को दिया प्रेम
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा जगत में ऐसे कई निर्माता-निर्देशक हुए जो खास कहानियों और कमाल के निर्देशन की वजह से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने में सफल रहे. ऐसे ही एक निर्माता हैं सूरज बड़जात्या, जो अपनी फिल्मों में फैमिली ड्रामा और रिश्तों के प्यार को सबसे ऊपर रखते हैं. अपनी फिल्मों में शादी-ब्याह, हरे-भरे परिवार और साफ दिल वाले किरदारों के जरिए दर्शकों के दिल जीतने वाले बड़जात्या को 'फैमिली ड्रामा का मास्टर' भी कहा जाता है. निर्देशक का 22 फरवरी को जन्मदिन है. उनकी ज्यादातर फिल्मों में लीड एक्टर का नाम 'प्रेम' रहा, जो आज भी दर्शकों के जेहन में बसा है. 

सलमान खान को है प्रेम नाम की सफलता का क्रेडिट

Latest and Breaking News on NDTV

सूरज बड़जात्या ने 'मैंने प्यार किया' से अपना सफर शुरू किया और सलमान खान के साथ मिलकर 'प्रेम' नाम का किरदार रचा. इसके बाद उनकी कई फिल्मों के लीड एक्टर का नाम प्रेम रहा. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, “'मैंने प्यार किया' के समय सलमान भाई और मैंने सोचा कि यह ऐसा लड़का है जो फैमिली बॉय है – चाची, बुआ सबके साथ हंसता-बोलता है, दिल साफ है, दुनिया की ऊंच-नीच नहीं देखी. इत्तेफाक से नाम 'प्रेम' रखा, लेकिन जो प्यार और लोकप्रियता मिली, उसमें बहुत क्रेडिट सलमान भाई का है. बाद में अन्य किरदारों में भी वही अच्छाई दिखी, तो उन्हें भी 'प्रेम' नाम दिया.”

ये भी पढ़ें- सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म में 40 साल के इस एक्टर ने ली सलमान खान की जगह, बनेगा 'प्रेम', दे चुका लगातार 7 हिट फिल्में

फिल्मों में दिखाई फैमिली वैल्यूज

उनकी फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने फैमिली वैल्यूज और शादी के रस्म-रिवाजों को इतनी खूबसूरती से दिखाया कि आज भी यह क्लासिक मानी जाती है. इसके बाद 'विवाह', 'हम साथ-साथ हैं', 'एक विवाह ऐसा भी' जैसी फिल्मों में भी शादी और परिवार ही मुख्य थीम रही. बड़जात्या की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि रिश्तों की अहमियत, सम्मान और प्यार सिखाती हैं. टीवी शो 'इंडियन आइडल' में हम आपके हैं कौन से जुड़ा मजेदार किस्सा सूरज बड़जात्या ने शेयर किया था. उन्होंने बताया कि उन्हें असल जिंदगी में जानवरों से बहुत डर लगता है. 

जानवरों से डरते हैं सूरज बड़जात्या

उन्होंने बताया कि जानवर भी इंसानों जितने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके आसपास मुझे डर लगता है.'हम आपके हैं कौन' में 'टफी' कुत्ते की दो अलग-अलग यूनिट थीं – सुबह और शाम की शूटिंग के लिए. 'हम साथ-साथ हैं' में हाथी वाले सीन के दौरान मैं दूरी बनाकर खड़ा रहा, कलाकारों के पास जाने से घबराता था. 

ये भी पढे़ं- जिस डायरेक्टर ने सलमान खान को बनाया सुपरस्टार उसने दिया बड़ा बयान, बोले- उनके साथ काम करना चुनौतीपुर्ण

2022 में मिला नेशनल अवॉर्ड

बता दें कि सूरज बड़जात्या ने फिल्मी सफर की शुरुआत महेश भट्ट के सहायक निर्देशक के रूप में की थी. उन्होंने 1989 में अपनी पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' से निर्देशन शुरू किया, जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनी. उनकी अगली बड़ी फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके बाद 'हम साथ-साथ हैं', 'विवाह' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों से उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली. साल 2022 में आई फिल्म 'ऊंचाई' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sooraj Barjatya, Salman Khan, Prem, Prem Name In Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com