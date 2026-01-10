विज्ञापन

कभी हिप्पी बनकर भारत आए थे इस एक्ट्रेस के माता-पिता, बेटी डेब्यू पहली फिल्म से बनी स्टार, चंद्रमुखी के रोल से हुई मशहूर

बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने कास्टिंग काउच से लेकर फिल्मों के बदले मांगे जाने वाले फेवर पर दबी आवाज में बात की, लेकिन आज हम ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो बेबाक और मजबूत एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कभी हिप्पी बनकर भारत आए थे इस एक्ट्रेस के माता-पिता, बेटी डेब्यू पहली फिल्म से बनी स्टार, चंद्रमुखी के रोल से हुई मशहूर
कभी हिप्पी बनकर भारत आए थे इस एक्ट्रेस के माता-पिता
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने कास्टिंग काउच से लेकर फिल्मों के बदले मांगे जाने वाले फेवर पर दबी आवाज में बात की, लेकिन कल्कि कोचलिन का नाम उन बेबाक और मजबूत एक्ट्रेस में लिया जाता है, जिन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और आज भी ओटीटी पर अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं. 10 जनवरी को कल्कि 42वां जन्मदिन मना रही हैं. कल्कि कोचलिन का जन्म भारत के पुडुचेरी के एक छोटे से गांव में हुआ था. उनके माता-पिता फ्रांसीसी थे. वे हिप्पी के तौर पर भारत में आए थे और यहां कल्चर से प्रभावित होकर भारत में बस गए.

पेशे से अभिनेत्री के पिता इंजीनियर थे, लेकिन कल्कि एक्टिंग में अपना भविष्य देखती थी और इसीलिए उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के गोल्डस्मिथ्स कॉलेज से एक्टिंग की पढ़ाई की और दो साल तक अपनी कला को निखारा. उन्होंने अलग-अलग थिएटर में काम किया है और "द ब्लू रूम," मारिवॉक्स के नाटक "द डिस्प्यूट," और "द राइज ऑफ द वाइल्ड हंट" जैसे नाटकों में काम किया.

16 अवॉर्ड अपने नाम करने वाली कल्कि की किस्मत तब खुली, जब उन्हें पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला. अभिनेत्री को साल 2009 में आई फिल्म 'देव डी' के लिए चुना गया, लेकिन अनुराग कश्यप को कल्कि पहली नजर में पसंद नहीं आई थी और वे उन्हें फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग के प्रति उनकी लगन को देखकर उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा.

पहली फिल्म में अभिनेत्री ने चंद्रमुखी का रोल पूरी शिद्दत के साथ किया और पहली ही फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी. 'देव डी' की सफलता के बाद उन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलने लगीं. उन्हें 2010 में 'द गर्ल इन येलो बूट', 2011 में 'शैतान' और 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा', 2013 में 'ये जवानी है दीवानी', और 'मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ' में देखा गया. फिल्म 'देव डी' के दौरान ही कल्कि और अनुराग कश्यप की लव स्टोरी भी शुरू हुई थी.कुछ साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी की, लेकिन रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और दोनों का तलाक हो गया.

आज अभिनेत्री एक बेटी की मां हैं और बेटी के पिता उनके बॉयफ्रेंड गाय हर्षबर्ग हैं. अभी तक दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन लिव-इन में रहकर दोनों बच्ची की परवरिश साथ कर रहे हैं. अभिनेत्री फिलहाल ओटीटी वेब सीरीज 'भय - द गौरव तिवारी मिस्ट्री' में दिख रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kalki Koechlin, Kalki Koechlin Deletes X Account, Kalki Koechlin Films, Kalki Koechlin And Anurag Kashyap, Kalki Koechlin Anurag Kashyap
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com