धर्मेंद्र-जितेंद्र नहीं, ये बनने वाला था हेमा मालिनी का पति, स्टारडम में छोड़ा था बिग-बी को पीछे, 47 साल में मिली मौत

फोटो में दिख रहा यह बच्चा बड़ा होकर फिल्मों का सुपरस्टार बन गया, यह एक्टर हेमा मालिनी के प्यार में इतना दीवाना था कि उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन एक शर्त ने उनके इस सपने को पूरा होने से रोक दिया.

ये बच्चा बड़ा होकर बना फिल्मों का सुपरस्टार
नई दिल्ली:

सेना के किसी जवान की तरह तैयार हुए तस्वीर में दिख रहे इस बच्चे ने बॉलीवुड में करीब 100 फिल्मों में काम किया, उसमें कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं, जिनमें उनका किरदार भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में छप गया. दिलचस्प बात ये है कि इन्होंने जो पहली फिल्म की उसमें इनका रोल महज दो मिनटों का था, लेकिन इस एक्टर ने ऐसी छाप छोड़ी कि एक के बाद एक फिल्मों की लाइन लग गई. फिल्म शोले में दोनों हाथ खो चुके ठाकुर का किरदार निभा कर इन्होंने फिल्मी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया. जी हां, ये संजीव कुमार के बचपन की तस्वीर है.

संजीव कुमार ने फिल्म ‘हम हिंदुस्तानी' से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनका रोल महज 2 मिनट का था. लेकिन इस फिल्म के बाद उनके आगे ढेरों मौके आए और वह खुद को साबित करते हुए बॉलीवुड के एक बड़े स्टार बने. हालांकि महज 47 साल की उम्र में साल 1985 में वह दुनिया को अलविदा कह गए.

हेमा मालिनी से करना चाहते थे शादी

संजीव कुमार और हेमा मालिनी ने फिल्म ‘सीता और गीता' में एक साथ काम किया था. फिल्म का गाना ‘हवा के साथ-साथ' इस दोनों पर फिल्माया गया था, जो सुपरहिट रहा. इस गाने के दौरान पड़ाहों के बीच शूटिंग करते हुए दोनों के साथ एक हादसा हुआ, इस दौरान उन्हें खुद से ज्यादा एक दूसरे की चिंता थी और इस तरह दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार महसूस हुआ. संजीव हेमा से शादी करना चाहते थे. लेखक हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है. हेमा जब भी संजीव के मां से मिलती तो सिर ढक लेती थीं. हालांकि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और वो एक नहीं हो पाए.

ऐसी पत्नी चाहते थे संजीव कुमार

दरअसल, संजीव कुमार को ऐसी पत्नी की चाहत थी, जो घर में रहकर उनकी मां की सेवा करे, लेकिन हेमा का उस वक्त फोकस करियर पर था. ऐसे में दोनों के बीच दूरियां आने लगीं. हेमा से अलग होने के बाद संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की और वह कुंवारे ही रहे. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की और फिल्मों में काम करना जारी रखा. 

