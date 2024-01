इन 20 फिल्मों के नाम कतई मत भूलिएगा, 2024 में छाएगा जलवा- 9 बॉलीवुड तो 11 साउथ की फिल्में

1. फाइटर (Fighter)

2. पुष्पा: द रूल - पार्ट 2 (Pushpa: The Rule - Part 2)

3. वेलकम टू द जंगल (Welcome to the Jungle)

4. सिंघम अगेन (Singham Again)

5. कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD)

6. बघीरा (Bagheera)

7. हनु मान (Hanu Man)

8. बड़े मियां छोटे मियां (Bade Miyan Chote Miyan)

9. कंगुवा (Kanguva)

10. देवरा पार्ट 1 (Devara Part 1)

11. छावा (Chhaava)

12. गुंटूर करम (Guntur Kaaram)

13. मलाइकोट्टई वालिबन (Malaikottai Vaaliban)

14. मेरी क्रिसमस (Merry Christmas)

15. कैप्टेन मिलर (Captain Miller)

16. तंगालान (Thangalaan)

17. इंडियन 2 (Indian 2)

18. योद्धा (Yodha)

19. मैं अटल हूं (Main Atal Hoon)

20. जिगरा (Jigra)

IMDb की लिस्ट में दीपिका पादुकोण का जलवा

IMDb की लिस्ट में 20 शीर्षकों में से नौ हिंदी फिल्में, पांच तेलुगु, चार तमिल, एक मलयालम और एक कन्नड़ फिल्म है. दीपिका पादुकोण ने लिस्ट की शीर्ष पांच फिल्मों में से तीन में नजर आएंगी: फाइटर (नंबर 1), सिंघम अगेन (नंबर 4) और कल्कि 2898 एडी (नंबर 5). वह हाल ही में घोषित IMDb की 2023 की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की लिस्ट में भी नंबर 3 पर रहीं. इस लिस्ट में चार शीर्षक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी के सीक्वल या भाग हैं: पुष्पा: द रूल पार्ट 2 (नंबर 2), वेलकम टू द जंगल (नंबर 3), सिंघम अगेन (नंबर 4) और इंडियन 2 (नंबर 17).