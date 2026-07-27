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The Traitors Season 2: प्राइम वीडियो पर फिर शुरू होगा भरोसे और धोखे का सबसे बड़ा खेल, करण जौहर होंगे होस्ट, श्वेता से रिया तक ये होंगे कंटेस्टेंट

भारत के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने आज ऐलान किया कि उसकी ब्लॉकबस्टर रियलिटी ओरिजिनल सीरीज द ट्रेटर्स का दूसरा सीजन 13 अगस्त से दुनियाभर में स्ट्रीम होगा.

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The Traitors Season 2: प्राइम वीडियो पर फिर शुरू होगा भरोसे और धोखे का सबसे बड़ा खेल, करण जौहर होंगे होस्ट, श्वेता से रिया तक ये होंगे कंटेस्टेंट
फिर शुरू होगा भरोसे और धोखे का सबसे बड़ा खेल
नई दिल्ली:

भारत के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने आज ऐलान किया कि उसकी ब्लॉकबस्टर रियलिटी ओरिजिनल सीरीज द ट्रेटर्स का दूसरा सीजन 13 अगस्त से दुनियाभर में स्ट्रीम होगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद लोकप्रिय इस थ्रिलिंग रियलिटी फॉर्मेट के भारतीय वर्जन के लिए आईडीटीवी के BAFTA और Emmy Award जीत चुके ग्लोबल फॉर्मेट का लोकल अडैप्टेशन ऑल3मीडिया इंटरनेशनल के साथ मिलकर किया गया है. वहीं, दूसरे सीजन को धर्माटिक एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में इसके अडैप्टेशन बन चुके हैं और द ट्रेटर्स आज दुनिया के सबसे तेजी से लोकप्रिय हो रहे रियलिटी फॉर्मेट्स में से एक बन गया है. यह एक ग्लोबल कल्चरल फिनॉमेनन बन चुका है, जो लगातार चर्चा में रहता है और पॉप कल्चर के कई यादगार पल भी देता रहा है.

इस बार दूसरा सीजन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बोल्ड और ड्रामे से भरपूर होने वाला है. इसमें साइकोलॉजिकल गेम, असली इमोशन्स, जबरदस्त सस्पेंस और धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलेगा. करण जौहर एक बार फिर भरोसे और धोखे के इस सबसे बड़े खेल को होस्ट करते नजर आएंगे. इस बार 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स ग्रैंड प्राइज, प्रतिष्ठित खिताब और सबसे बड़ी शेखी बघारने का हक जीतने के लिए मुकाबला करेंगे. द ट्रेटर्स का दूसरा सीजन 13 अगस्त से सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और हर गुरुवार नए एपिसोड रिलीज किए जाएंगे.

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 प्राइम वीडियो इंडिया में ओरिजिनल्स के डायरेक्टर और हेड निखिल माधोक ने कहा, "द ट्रेटर्स के पहले सीजन को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, उसने हमारी सभी उम्मीदों को पार कर दिया. यह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो नहीं रहा, बल्कि एक कल्चरल मोमेंट बन गया. द ट्रेटर्स आज प्राइम वीडियो इंडिया की सबसे खास रियलिटी फ्रेंचाइजी में से एक बन चुकी है, जिसने अपने अलग अंदाज के गेमप्ले, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी और शानदार एंटरटेनमेंट के साथ इस जॉनर को नई पहचान दी है. देशभर के दर्शक इसके इमोशन्स से भरे माइंड गेम्स और बिना किसी दिखावे वाले ड्रामे से जुड़े रहे. दूसरे सीजन में दांव पहले से कहीं बड़े हैं, गेम और ज्यादा तेज होगा, ड्रामा और भी दमदार होगा और नए प्लेयर्स की लाइन-अप हर मोड़ पर दर्शकों को सीट से बांधे रखेगी. हमें खुशी है कि करण जौहर एक बार फिर होस्ट और इस पूरे खेल के मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर के तौर पर लौट रहे हैं. हमें बेसब्री से इंतजार है कि दर्शक इस शानदार नए सीजन का अनुभव करें."

ऑल3मीडिया इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (APAC) सबरीना डुगुए ने कहा, "द ट्रेटर्स के भारतीय वर्जन ने पहले ही सीजन में दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी और हमें बेहद खुशी है कि यह अब एक और रोमांचक सीजन के साथ लौट रहा है. फैंस का प्यार, जुड़ाव और इस शो को लेकर दीवानगी वाकई शानदार रही है. अब हम दूसरे सीजन के साथ इसी उत्साह को और आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं. प्राइम वीडियो इंडिया के साथ हमारी साझेदारी लगातार इस फॉर्मेट को एक ऐसा रूप दे रही है, जो अपनी असली पहचान बनाए रखते हुए नया और ताजा भी महसूस होता है. साथ ही यह रियलिटी एंटरटेनमेंट की सीमाओं को भी आगे बढ़ा रहा है. हमें पूरा भरोसा है कि नया सीजन एक बार फिर बड़े सेलिब्रिटीज, जबरदस्त ड्रामे और सीट से बांधे रखने वाले गेमप्ले के दम पर दर्शकों का दिल जीत लेगा. यही खासियत द ट्रेटर्स को दुनिया के सबसे तेजी से लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रियलिटी फॉर्मेट्स में शामिल करती है."

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 धर्माटिक एंटरटेनमेंट की टीम ने कहा, "द ट्रेटर्स के पहले सीजन ने पूरे देश में लोगों को अपना दीवाना बना दिया था. इस शो ने साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक ऐसा रियलिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, जो उनकी सोच को चुनौती दे, उन्हें हर पल सीट से बांधे रखे और पुराने नियमों से हटकर कुछ नया दिखाए. हमें बेहद खुशी है कि हम दर्शकों के लिए दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बोल्ड और ड्रामे से भरपूर होगा. साथ ही यह उसी रॉ, अनप्रेडिक्टेबल और साइकोलॉजिकली ग्रिपिंग अंदाज को बरकरार रखेगा, जिसने इस शो को एक बड़ा फिनॉमेनन बना दिया. भारत में रियलिटी जॉनर को नई पहचान देने के बाद अब आने वाला सीजन एक बार फिर इस स्तर को और ऊंचा ले जाने के लिए तैयार है."
 

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