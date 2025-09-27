विज्ञापन

8 भाषाओं में रिलीज होगी साउथ की ये फिल्म, दसरा के मेकर्स लाए खौफनाक पोस्टर, फैंस कर रहे तारीफ

अपकमिंग फिल्म ‘द पैराडाइज’ से मोहन बाबू का खौफनाक अवतार सामने आया, जिसमें वह ‘शिकंजा मालिक’ की भूमिका में नजर आ रहे हैं. 

द पैराडाइज से मोहन बाबू का पोस्टर आया सामने
नई दिल्ली:

फिल्म द पैराडाइज के मेकर्स ने आखिरकार फिल्म के दमदार विलेन के पोस्टर से पर्दा उठा दिया है. बता दें कि यह कोई और नहीं बल्कि दिग्गज एक्टर मोहन बाबू हैं. बता दें कि फर्स्ट-लुक पोस्टर में उनके किरदार ‘शिकंजा मालिक' को खौफनाक अंदाज में दिखाया गया है. पोस्टर में, मोहन बाबू खून से सने हाथों में, उंगलियों के बीच सिगार दबाए हुए नज़र आते हैं. उन्होंने गहरे काले रंग के चश्मे पहने हैं जो उनके ठंडे और भयावह व्यक्तित्व को और बढ़ाते हैं. यह लुक उनकी ताकत और सोची-समझी हिंसा का एक ऐसा माहौल बनाता है, जो किरदार के नाम, शिकंजा, के साथ पूरी तरह मेल खाता है.

यह किरदार मोहन बाबू द्वारा निभाए जा रहे बेहद ताकत वॉर और बड़े विलेन की भूमिका में वापसी को दर्ज करता है. उनका दमदार लुक और तेज़ अंदाज़ नानी के साथ एक यादगार टकराव का वादा करता है. नानी इस फिल्म में एक गहरे और इमोशंस से भरे किरदार में नज़र आने वाले हैं.

पोस्टर शेयर करते हुए नानी स्टारर फिल्म द पैराडाइज के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा है, “नाम है ‘शिकंजा मालिक'. सिनेमा का डार्क लॉर्ड फिर लौट आया. लेकर आ रहे हैं लेजेंडरी @themohanbabu गरु को ‘शिकंजा मालिक' के अवतार में, #TheParadise में, ताकि फिर से विलेनिज़्म के टॉप पोजीशन पर काबिज़ हो सकें. सिनेमाघरों में 26 मार्च 2026 से. फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, इंग्लिश और स्पैनिश में जैसी भाषाओं में रिलीज होगी.” 

बता दें कि वह इससे पहले नन्नाकु प्रेमथो और रंगस्थलम में सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके है. उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू दसरा फिल्म से की थी, जो क्रिटिक्स द्वारा सराही गई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली और नानी के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. ऐसे में उन्होंने कुछ ही फिल्मों के साथ पहले ही खूब चर्चा बतौर ली है. वहीं अब द पैराडाइज इस सिलसिले को और आगे लेकर जाने वाली है. 

द पैराडाइज़ को SLV सिनेमाज़ ने प्रोड्यूस किया है, जिसके हेड सुधाकर चेरुकुरी हैं. ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुपरहिट फिल्म दसरा बनाई थी. अब द पैराडाइज़ के साथ वे एक और मेगा सिनेमैटिक स्पेक्टेकल देने के लिए तैयार हैं. द पैराडाइज का डायरेक्शन दूरदर्शी श्रीकांत ओडेला ने किया है और म्यूजिक है शानदार अनिरुद्ध रविचंदर का. यह फिल्म 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में दिखाई जाएगी. 

