विज्ञापन

स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही है ये एक्ट्रेस, पोस्ट शेयर कर बताया- पिता का भी कैंसर से हुआ निधन

एक्ट्रेस तनिष्ठा चैटर्जी ने हाल ही में अपनी कुछ मुस्कुराती हुई तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि वह इस बीमारी से कैसे निपट रही है, जबकि उनकी 70 वर्षीय मां और 9 वर्षीय बेटी उन पर निर्भर हैं.

Read Time: 2 mins
Share
स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही है ये एक्ट्रेस, पोस्ट शेयर कर बताया- पिता का भी कैंसर से हुआ निधन
स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द
नई दिल्ली:

कई एक्टर्स ने अपनी कैंसर से लड़ाई लड़ी हैं. वहीं कुछ ने इस मुश्किल भरी जर्नी को फैंस के साथ शेयर किया है. इनमें हिना खान से लेकर सोनाली बेंद्रे का नाम शामिल है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी ने एक पोस्ट के जरिए खुलासा किया कि वह स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही हैं. वहीं इस पोस्ट के साथ उन्होंने कुछ मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने बताया कि वह इस बीमारी से कैसे डील कर रही हैं. जबकि उनकी 70 वर्षीय मां और 9 साल की बेटी उन पर निर्भर हैं. 

तनिष्ठा चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखा, तो पिछले 8 महीने बेहद मुश्किल रहे हैं. हल्के शब्दों में कहें तो. मानो कैंसर से अपने पिता को खोना ही काफी नहीं था. 8 महीने पहले मुझे स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला. लेकिन यह पोस्ट दर्द के बारे में नहीं है. यह प्यार और ताकत के बारे में है. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. एक 70 साल की मां और 9 साल की बेटी... दोनों पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं. लेकिन सबसे मुश्किल पलों में, मुझे एक असाधारण प्यार का एहसास हुआ, जो सामने आता है. जगह बनाता है, और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता.

आगे उन्होंने लिखा, मुझे यह प्यार मेरे अद्भुत दोस्तों और परिवार में मिला, जिनके अटूट समर्थन ने सबसे मुश्किल दिनों में भी मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला दी. एआई और रोबोट की ओर दौड़ती दुनिया में, सच्चे, भावुक इंसानों की अपूरणीय करुणा ही मुझे बचा रही है. उनकी सहानुभूति, उनके मैसेज, उनकी होना, उनकी मानवता, ही जिंदगी को वापस ला रही है. फीमेल फ्रेंड्स और उस बहनचारे को सलाम जिसने मेरे लिए प्रचंड प्रेम, गहरी सहानुभूति और अदम्य शक्ति के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. आप जानती हैं कि आप कौन हैं और मैं आपकी असीम आभारी हूं. 

इस पोस्ट में उन्होंने शबाना आजमी, दीया मिर्जा, कोनकोणा सेन शर्मा, दिव्या दत्त, उर्मिला मातोंडकर, ऋचा चड्ढा, सहाना गोस्वामी, अली फजल, सुनीता राजवर जैसे सेलेब्स का जिक्र किया है. पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Tannishtha Chatterjee, Tannishtha Chatterjee Cancer, Tannishtha Chatterjee Health Update, Tannishtha Chatterjee Stage 4 Cancer
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com