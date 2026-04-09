'पति की तारीफ क्यों नहीं हो रही?', धुरंधर 2 को सब ने सराहा, इस बीच एक्ट्रेस ने दीपिका पादुकोण को जमकर लताड़ा

धुरंधर 2 की जबरदस्त सफलता को देखते हुए दुनिया भर के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं. बॉलीवुड के अंदर से भी लोग इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे. ऋतिक रोशन से लेकर कार्तिक आर्यन तक और राम गोपाल वर्मा से लेकर अल्लू अर्जुन तक धुरंधर 2 की तारीफ कर चुके हैं. इसके अलावा सचिन तंदुलकर और विराट कोहली जैसे क्रिकेट स्टार ने भी फिल्म को सराहा है. लेकिन इस बात पर बहुत से लोग हैरानी जता रहे हैं कि अब तक रणवीर सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने क्यों फिल्म के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा.

एक्ट्रेस सुजैन बर्नेट ने अब इस सवाल को उठाया है कि आखिर दीपिका पादुकोण के अपने एक्टर-पति रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' पर खुलकर बात क्यों नहीं की. सोशल मीडिया पर आकर सुजैन ने सवाल उठाया कि फिल्म की जबरदस्त सफलता के बावजूद दीपिका ने सार्वजनिक तौर पर रणवीर की तारीफ क्यों नहीं की है. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "डियर दीपिका, यह कोई दिखावा नहीं है! हम अब भी इंतजार कर रहे हैं कि तुम खुले तौर पर अपने पति की तारीफ करो. मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो. #Dhurandhar2TheRevenge."

उनकी यह टिप्पणी दीपिका के उस हालिया जवाब के बाद आई है, जो उन्होंने फिल्म पर अपनी कथित चुप्पी को लेकर ऑनलाइन चल रही चर्चा पर दिया था.

दीपिका ने 'चुप्पी' पर चल रही बहस का जवाब दिया

दीपिका को लेकर यह चर्चा तब शुरू हुई, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने यह बात उठाई कि उन्होंने न तो फिल्म के बारे में कोई पोस्ट किया और न ही उसके प्रीमियर में शामिल हुईं, जबकि 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी सफलता हासिल की है.

Dear Deepika ????????

This isn't a flex!

We are still waiting for you to openly praise your husband. I don't understand why you are not doing it. #Dhurandhar2‌TheRevenge pic.twitter.com/pmjsNYerp4 — Sᴜᴢᴀɴɴᴇ Bᴇʀɴᴇʀᴛ (@suzannebernert) April 9, 2026

इन अटकलों का जवाब देते हुए, दीपिका ने अपनी गैर-मौजूदगी पर चर्चा करने वाले एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस बात पर अपनी राय रखी. इस वीडियो में यह कहा गया था कि उन्होंने प्रीमियर छोड़ दिया था और सार्वजनिक तौर पर फिल्म का जिक्र नहीं किया था. इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "बाद वाली बात सही है, मेरे दोस्त... P.S. मैंने यह फिल्म तुम सबसे बहुत पहले ही देख ली थी. अब मजाक किसका बन रहा है?".

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन

इस बीच आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है. 21वें दिन, फिल्म ने 13,093 शो में कुल 7.90 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, फिल्म की भारत में कुल कमाई (ग्रॉस) 1,246.67 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि भारत में इसकी नेट कमाई 1,041.27 करोड़ रुपये है.

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विदेशों में फिल्म ने 21वें दिन 3.00 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय कमाई 407.00 करोड़ रुपये हो गई है. भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर फिल्म का दुनिया भर में कुल कलेक्शन अब 1,653.67 करोड़ रुपये हो गया है.