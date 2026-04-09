'धुरंधर 2' की कामयाबी का भरपूर फायदा लूट रहे राकेश बेदी, 100 करोड़ की फिल्म का अपने दम पर कर रहे प्रचार

राकेश बेदी 'धुरंधर 2' की लोकप्रियता का भरपूर फायदा उठा रहे हैं. फिल्म में उनके एक डायलॉग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और अब ब्रांड्स एक के बाद एक उनके साथ विज्ञापन बना रहे हैं. फिल्म धुरंधर 2, 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इसमें राकेश बेदी ने जमील जमाली का रोल किया है. शुरू में उनका किरदार अजीब और चालाक जैसा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे भारतीय अंडरकवर एजेंट हैं. वे पाकिस्तानी नेता बनकर काम कर रहे थे और पूरी प्लानिंग उनके दिमाग से निकली थी. फिल्म में उनका सबसे मशहूर डायलॉग है - "बच्चा है तू मेरा". यह लाइन वे खतरनाक अपराधियों को भी प्यार से कहते हैं. इससे मजाकिया माहौल बनता है और लोगों को बहुत पसंद आया. यह डायलॉग अब घरों में भी आम हो गया है. सोशल मीडिया पर यह वायरल ट्रेंड बन गया और फिल्म की चर्चा का बड़ा हिस्सा यही रहा.

हर जगह हो रही है राकेश बेदी की पूछ

अब राकेश बेदी इस फेम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं. ब्रांड्स उनके इस डायलॉग को अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं. इससे विज्ञापन मजेदार और याद रहने वाले बन जाते हैं. उदाहरण के लिए, फैंटा ने उनके साथ एक रील बनाई. क्रॉक्स इंडिया ने 'क्रॉकशेक' नाम का कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें बेदी अपने किरदार में हैं और लोग उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं. मास्टरचौ ने चिली ऑयल के लिए विज्ञापन बनाया, जिसमें डायलॉग को इस तरह यूज किया गया - "बच्चा है तू मेरा, एलपीजी भूल जा, कप नूडल्स बना" या "ये ले चिली ऑयल अपने खाने में डाल".

डकैत का भी किया ऐड

रिनी कॉस्मेटिक्स ने भी सीरीज शुरू की, जिसमें बेदी 'जान जी' बनकर प्रोडक्ट्स दिखाते हैं. राजस्थान टूरिज्म, दिल्ली पुलिस और जस्टडॉग्स जैसे ब्रांड्स ने भी इस ट्रेंड को अपनाया. दिल्ली पुलिस ने रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनने का मैसेज दिया - "हेलमेट पहनेगा तभी सयाना बनेगा, मेरा बच्चा". एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और अन्य कंपनियां भी इसमें शामिल हुईं. आने वाली फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' के प्रमोशन में भी बेदी का इस्तेमाल किया गया. वे अपने किरदार में फैंस को टिकट जल्दी बुक करने के लिए कहते दिखे.

राकेश बेदी की इंफ्लुएंसर युग में एंट्री

राकेश बेदी का यह सफर काफी दिलचस्प है. एक साधारण दिखने वाले किरदार ने पूरे फिल्म को हाइलाइट कर दिया. डायलॉग इतना पावरफुल था कि ब्रांड्स इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगे. इससे साबित होता है कि सही एक्टर के हाथ में डायलॉग कितना असरदार बन सकता है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. राकेश बेदी अब 'इंफ्लुएंसर युग' में एंटर कर चुके हैं. उनके एक डायलॉग ने न सिर्फ फिल्म को यादगार बनाया बल्कि उन्हें नई पहचान भी दी.



