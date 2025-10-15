तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा....सुष्मिता सेन के पिता को क्यों कही गई थी ऐसी बातें?

सुष्मिता सेन ने 21 साल की उम्र में पहली बेटी रेनी को गोद लेकर सभी को चौंका दिया. बिना शादी के मां बनने के उनके फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे. बाद में सुष्मिता ने दूसरी बेटी अलीशा को भी गोद लिया और अब वह दोनों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं. हाल ही में सुष्मिता ने उस दौर को याद किया जब रेनी को गोद लेने के लिए उन्हें कठिन कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और वह बेटी के साथ भागने तक की सोचने लगी थीं.

गोद लेने की प्रोसेस थी चैलेंजिंग

डॉ.शीन गुरिब के साथ बातचीत में सुष्मिता ने बताया, “जब मैं 21 साल की थी, मुझे साफ पता था कि मुझे क्या चाहिए. 21 से 24 साल की उम्र तक यह कानूनी जंग चलती रही. इस दौरान रेनी मेरे साथ फोस्टर केयर में थी, लेकिन हर पल यह डर बना रहता था कि अगर कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा? वह मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे. उस समय रेनी मुझे मां कहने लगी थी.” सुष्मिता ने बताया कि इस डर से उन्होंने एक प्लान बना लिया था.

भागने की थी पूरी तैयारी

सुष्मिता ने हंसते हुए कहा, “मैंने अपने पापा से कहा था कि कोर्ट की सुनवाई के बाद कार तैयार रखना. अगर फैसला मेरे खिलाफ गया तो मैं रेनी को लेकर भाग जाऊंगी.” उनके पिता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन सुष्मिता जिद पर अड़ी थीं कि कोई उनकी बेटी को उनसे अलग नहीं कर सकता.

पिता का अटूट समर्थन

सुष्मिता ने अपने पिता की तारीफ करते हुए कहा, “मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व है. मेरी दोनों बेटियां आज मेरे साथ उनके समर्थन की वजह से हैं. उस समय भारत में बच्चे को गोद लेने के लिए पिता या पिता जैसी शख्सियत का होना जरूरी था. कोर्ट ने मेरे पिता से उनकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति के बारे में पूछा. उनसे कहा गया कि उन्हें अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति मेरी बेटी के नाम करनी होगी. मेरे पिता ने कोर्ट में जवाब दिया कि मैं कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं हूं. अगर आप आधी संपत्ति ले लेंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा. लेकिन मैं बिना शर्त अपनी सारी संपत्ति इस बच्चे के नाम करने को तैयार हूं.”

सुष्मिता के पिता को दी गई चेतावनी

सुष्मिता ने यह भी बताया कि उनके पिता को चेतावनी दी गई थी कि सिंगल मदर होने के कारण कोई उनसे शादी नहीं करेगा. इस पर उनके पिता ने जवाब दिया, “मैंने सुष्मिता की ऐसी परवरिश नहीं की कि वह सिर्फ किसी की पत्नी बनने के लिए जिए.” सुष्मिता ने आगे बताया कि दूसरी बेटी अलीशा को गोद लेने की प्रोसेस भी उनके लिए आसान नहीं थी.

