अमिताभ बच्चन के स्टारडम को टक्कर देने वाले सुपरस्टार की बहू की 5 फोटो, 1130 करोड़ है नेटवर्थ, 77,000 करोड़ साम्राज्य की है वारिस

हिंदी सिनेमा में जहां अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही स्टारडम की अलग ही चमक नजर आती है, वहीं साउथ में यही जलवा चिरंजीवी का है. एक ऐसा सुपरस्टार, जिनकी फैन फॉलोइंग का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ. लेकिन इस चमक-दमक वाली दुनिया में एक और नाम है जो चुपचाप अपनी अलग पहचान बना रहा है. ये हैं उपासना कोनिडेला...एक तरफ जहां वो सुपरस्टार चिरंजीवी की बहू हैं, वहीं साउथ के बड़े स्टार राम चरण की पत्नी भी हैं. घर में सुपरस्टार बहू, बाहर करोड़ों की मालकिन और बिजनेस वर्ल्ड में एक मजबूत चेहरा. उनकी हर तस्वीर में सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि पावर और क्लास भी झलकती है. वहीं अगर लुक्स की बात करें तो साउथ सुपरस्टार राम चरण की पत्नी उपासना, सामंथा और रश्मिका से खूबसूरती में कम नहीं हैं.

अमिताभ बच्चन के स्टारडम को चिरंजीवी ने दी थी टक्कर

चिरंजीवी का स्टारडम साउथ में किसी जुनून से कम नहीं, ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का जलवा बरकरार है. इस सुपरस्टार फैमिली का हिस्सा होना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन यहां खास बात ये है कि परिवार की नई पीढ़ी भी उतनी ही दमदार है.

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चिरंजीवी की बहू हैं उपासना कामिनेनी

राम चरण और उपासना कोनिडेला की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती. दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता प्यार तक पहुंचा और साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली. आज दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी और मजबूत जोड़ियों में गिनी जाती है.

उपासना कामिनेनी का नेटवर्थ कर देगा हैरान

उपासना कोनिडेला सिर्फ एक स्टार वाइफ नहीं हैं, बल्कि अपने दम पर बड़ी पहचान बना चुकी हैं. करीब 1130 करोड़ की नेटवर्थ के साथ वो हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में बड़ा नाम हैं और कई बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती है.

77,000 करोड़ साम्राज्य की वारिस हैं राम चरण की वाइफ

उपासना का कनेक्शन देश के सबसे बड़े हेल्थकेयर ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल्स से है, जिसकी नींव उनके दादा प्रथाप सी रेड्डी ने रखी थी. करीब 77,000 करोड़ के इस साम्राज्य से जुड़ना ही अपने आप में उनकी ताकत को दिखाता है.

उपासना कोनिडेला की वाइफ

लग्जरी घर, महंगी कारें और ग्लोबल लाइफस्टाइल, सब कुछ होने के बावजूद उपासना कोनिडेला की पर्सनालिटी में एक सादगी भी नजर आती है. शायद यही वजह है कि उनकी हर फोटो सिर्फ ग्लैमरस नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी भी कहती है जो पावर, फैमिली और सफलता का परफेक्ट मिक्स है.

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