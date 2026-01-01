साउथ की इस हॉरर थ्रिलर का नहीं जवाब, दो पार्ट ने खूब की कमाई, अब तीसरे पार्ट की पहली झलक ने चौंकाया

हॉरर फिल्में जब भी आती हैं तो दर्शकों का ध्यान खींच ही लेती है. लेकिन बात जब भारतीय हॉरर थ्रिलर की हो तो फैंस इतना ध्यान नहीं देते. लेकिन साल 2026 के पहले ही दिन उस सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म के तीसरे पार्ट का पहला लुक सामने आ गया है, जिसके पिछले दो पार्ट बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर चुके हैं. वहीं सुपरहिट साबित हो चुके हैं. हम बात कर रहे हैं अरुलनिति की अपकमिंग फिल्म डेमोंटे कॉलोनी 3 की, जिसे अजय गनानामुत्थु ने डायरेक्ट किया है.

डेमोंटे कॉलोनी 3 का आया फर्स्ट लुक

डेमोंटे कॉलोनी 3 के फर्स्ट लुक में कुर्सी पर बैठा शख्स दिख रहा है. वहीं पोस्टर में लिखा गया, अंत अभी दूर है. इस पोस्टर में जानकारी दी गई है कि गर्मियों में फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज होगा. पोस्टर देखने के बाद फैंस कह रहे हैं कि यह भी हिट होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में प्रिया भवानी शंकर, अर्चना रविचंद्रन, मुत्थुकुमार और मीनाक्षी गोविंदराजन फिल्म में लौट रहे हैं.

डेमोंटे कॉलोनी 2 ने की थी इतनी कमाई

2024 में रिलीज हुई थी डेमोंटे कॉलोनी 2, जिसकी कहानी तीसरे पार्ट में आगे बढ़ाई जाएगी. वहीं अरुलनीति फिर से डबल रोल में नजर आएंगे. बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 144 मिनट की डेमोंटे कॉलोनी को 15-20 करोड़ के बजट में बनाया गया था. जबकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 85 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं यह तमिल की साल 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई थी.

डेमोंटे कॉलोनी के पहले पार्ट ने की थी बजट के कई गुना ज्यादा कमाई

डेमोंटे कॉलोनी के पहले पार्ट की बात करें तो साल 2015 में फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ था, जिसके 9 साल बाद दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में आया. हालांकि पहले पार्ट ने भी 2 करोड़ के बजट में 17 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था, जो कि बजट से कई गुना ज्यादा है. इसके चलते यह कहा जा सकता है कि डेमोंटे कॉलोनी की पूरी सीरीज सफल साबित हुई है. अब देखना होगा कि डेमोंटे कॉलोनी 3 कितना कलेक्शन हासिल कर पाती है.