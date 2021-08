सोनू सूद और निधि अग्रवाल के नए गाने 'साथ क्या निभाओगे' का टीजर हुआ आउट, इस दिन रिलीज होगा गाना

सोनू सूद के गाने का टीजर रिलीज

सोनू सूद (Sonu Sood) ने फैन्स के साथ इस गाने का टीजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने इस टीजर के पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है 'Get ready to witness the song of year! The teaser of #SaathKyaNibhaoge out now'. बता दें कि, सॉन्ग 'साथ क्या निभाओगे' (Saath Kya Nibhaoge) 90 के दशक के मशहूर सॉन्ग 'साथ क्या निभाएंगे' का रीक्रिएटेड वर्जन है, जिसे अल्ताफ राजा और टोनी कक्कड़ ने साथ मिलकर गाया है. इस गाने में सोनू सूद (Sonu Sood) और निधि अग्रवाल (Nidhhi Agerwal) की शानदार केमेस्ट्री देखने को मिलने वाली है. ये गाना 9 अगस्त को रिलीज किया जाएगा.

सोनू सूद का करियर

सोनू सूद (Sonu Sood) बेशक असल जिंदगी में कई लोगों के लिए सुपरहीरो हैं, लेकिन फिल्मों में उन्हें विलेन का किरदार निभाया है. उन्होंने 1991 में तमिल फिल्म 'कालाझागर' से शुरुआत की थी और इसके बाद कई तेलुगु फिल्में भी की. 2002 में बॉलीवुड में उनकी फिल्म 'शहीद-ए-आजम' आई और वह 2004 में 'युवा', 'आशिक बनाया आपने (2005)', 'जोधा अकबर (2008)' और 'दबंग (2010)' जैसी फिल्मों में नजर आए.