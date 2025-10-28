विज्ञापन

सतीश शाह की प्रार्थना सभा का सबसे इमोशनल पल, सोनू निगम ने गाते हुए दिवंगत एक्टर की पत्नी की तरफ किया माइक तो..

सतीश शाह की पत्नी अल्जाइमर की शिकार हैं और उन्हीं की देखभाल के लिए सतीश लंबे समय तक जीना चाहते थे. इसी मंशा से उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था. यह उनके लिए एक बड़ा फैसला था लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.

Read Time: 2 mins
Share
सतीश शाह की प्रार्थना सभा का सबसे इमोशनल पल, सोनू निगम ने गाते हुए दिवंगत एक्टर की पत्नी की तरफ किया माइक तो..
सतीश शाह की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने छेड़े सुर
Social Media
नई दिल्ली:

सोमवार (27 अक्टूबर) को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे दिवंगत दिग्गज एक्टर सतीश शाह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए, जिनकी भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. मुंबई के जुहू स्थित जलाराम हॉल में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जहां शोबिज की जानी-मानी हस्तियां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठी हुईं. इस सभा में राकेश रोशन, डेविड धवन और शत्रुघ्न सिन्हा, सोनू निगम, जॉनी लीवर, पूनम ढिल्लों, भुवन बाम और पद्मिनी कोल्हापुरी समेत कई बड़े फिल्म निर्माता और अभिनेता शोक व्यक्त करने पहुंचे.

इस प्रार्थना सभा की खास बात ये थी इसमें सुरों के जरिए भी सतीश शाह को याद किया गया और उनके लिए अपना प्यार और सम्मान दिखाया गया. एक तरफ जहां उनके पॉपुलर शो 'साराभाई वर्सेज साराभाई' का टाइटल ट्रैक गाया तो वहीं सोनू निगम ने भी सुर लगाए. सोनू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि सोनू सतीश की पत्नी मधु के सामने बैठकर 'तेरे मेरे सपने' गाते दिखाई दे रहे हैं. आखिर में वे मधु की तरफ माइक करते हैं लेकिन मधु कुछ गा नहीं पातीं बस एक शब्द कहकर रह जाती हैं.

बता दें कि सतीश शाह की पत्नी अल्जाइमर की शिकार हैं और उन्हीं की देखभाल के लिए सतीश लंबे समय तक जीना चाहते थे. इसी मंशा से उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था. यह उनके लिए एक बड़ा फैसला था लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. अब मधु की हालत देखकर उनके करीबी बेहद दुख में हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Satish Shah, Satish Shah Prayer Meet, Satish Shah Death, Satish Shah Net Worth, Satish Shah Wife, Sonu Nigam, Sonu Nigam Songs, Sonu Nigam Sings At Satish Shah Prayer Meet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com