Soha Ali Khan Workout: सोहा अली खान ने बेटी इनाया के साथ किया वर्कआउट, इंटरनेट पर छाया ये क्यूट Video

सोहा अली खान फिटनेस फ्रीक होने के साथ एक जिम्मेदार मां भी हैं. इसी के मद्देनजर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपनी बेटी इनाया के साथ खेलने के साथ-साथ वर्कआउट भी करती दिखाई दे रही हैं. सोहा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- Parenting can be all consuming but don't let it come in the way of your workout. मतलब साफ है कि पेरेंटिंग बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम है, जिसे निभाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सेहत और वर्कआउट के रास्ते में इसे आने दें. अब दोनों ही महत्वपूर्ण कामों को एक साथ करने का इससे बढ़िया रास्ता क्या होगा, जो सोहा ने वीडियो में दिखाया है.

वीडियो में सोहा पुशअप के पोज में इनाया को ताली देती दिखाई दे रही हैं. वहीं अगली बार वे इनाया को कंधे पर लेकर सिट-अप करती दिखाई दे रही हैं. सोहा का वर्कआउट करने का ये अनोखा अंदाज उनके फैन्स को खूब भा रहा है. उनके पति कुणाल खेमू ने भी इस इंस्टा रील पर हार्ट इमोजी का रिएक्शन दिया है. वहीं सोहा के कई फैन्स उनके स्टैमिना और फिटनेस के प्रति उनकी सजगता की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

