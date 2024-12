नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला का शादी के बाद पहला अपीयरेंस,  इस लुक में पहुंची नई दुल्हन

न्यूली मैरिड कपल सेलीब्रिटी कपल नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में श्री भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे. इस जोड़े की 4 दिसंबर को शादी हुई थी. शादी के बाद यह उनकी पहली मंदिर यात्रा थी. जोड़े के साथ तेलुगू मेगास्टार और नागा चैतन्य के पिता नागार्जुन भी थे. इस यात्रा के दौरान नागा चैतन्य ने पारंपरिक सफेद पंचा पहना था, जबकि शोभिता धुलिपाला ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी. नागार्जुन कुर्ता पायजामा पहने थे. नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की शादी हैदराबाद में एक भव्य समारोह में हुई. इस समारोह में तेलुगू इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं.

नागा चैतन्य ने अपने दादा, महान अक्किनेनी नागेश्वर राव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विवाह समारोह में पारंपरिक पोशाक 'पंचा' पहना था, जो उनके दादा की चिरस्थायी शैली की याद दिलाती है. शोभिता धुलिपाला ने ‘राता सेरेमनी' के लिए अपनी मां और दादी के पारंपरिक आभूषण भी पहने थे.

