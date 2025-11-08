हॉलीवुड में कदम रखने जा रहीं हैं श्रद्धा कपूर, डिज्नी ने किया ऐलान

श्रद्धा कपूर डिज़्नी के ज़ूटोपिया 2 की जीवंत और अराजक दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल के हिंदी वर्जन में वह चुलबुली और प्यारी खरगोश पुलिसवाली जूडी हॉप्स को अपनी आवाज़ देंगी. वॉल्ट डिज़्नी स्टूडियोज़ इंडिया ने यह ऐलान किया है. यह प्यारी खबर साझा करते हुए, डिज़्नी इंडिया ने जूडी हॉप्स के साथ श्रद्धा का एक पोस्टर जारी किया, जबकि एक्ट्रेस ने भी इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, "#ज़ूटोपिया2 परिवार में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूं. हिंदी में अद्भुत जूडी हॉप्स की आवाज़ के रूप में - वह चुलबुली, साहसी, उत्साही और प्यारी तो है ही... बचपन से... आज आ रहा है आपके लिए एक अनोखा सरप्राइज़. देखते रहिए!!"

निर्माताओं ने श्रद्धा की तारीफ की

निर्माताओं ने श्रद्धा के शामिल होने पर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि उनका ऊर्जावान और भावपूर्ण व्यक्तित्व जूडी के साहसी, साहसी और हमेशा उत्साही किरदार के साथ पूरी तरह मेल खाता है. उनका मानना ​​है कि वह जूडी हॉप्स को भारतीय दर्शकों के लिए और भी अधिक आकर्षक और प्रासंगिक बना देंगी.

ज़ूटोपिया 2 से क्या उम्मीद करें

इस साल की शुरुआत में, डिज़्नी ने ज़ूटोपिया 2 का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया, जिससे नौ साल बाद इस फ्रैंचाइज़ी की वापसी हुई. ट्रेलर एक बार फिर जूडी हॉप्स और चालाक लोमड़ी निक वाइल्ड के बीच मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री की झलक दिखाता है.

आगे नए मोड़ और भावनाएं

ट्रेलर की शुरुआत एक अनोखे थेरेपी सेशन से होती है, जो एक साथ काम करने के लिए संघर्ष कर रहे जोड़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह कहानी की गहरी भावनात्मक परतों की ओर इशारा करता है. पहली फिल्म के विपरीत, सीक्वल में जूडी और निक के बीच पनपते रोमांटिक रिश्ते को दिखाया जाएगा.

रिलीज़ की तारीख

जेरेड बुश और ब्रायन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित ज़ूटोपिया 2 हास्य, रोमांच और दिल को छू लेने वाली एक और कहानी होगी. यह फिल्म 28 नवंबर, 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.