15 में बनी एक्ट्रेस, 4 करोड़ की फिल्म ने कमाए 110 करोड़, जानें 9 साल बाद कहा हैं सैराट की एक्ट्रेस

मराठी सिनेमा में कई ऐसे किरदार हैं, जो पहली ही फिल्म से छा गए. मराठी सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को भी कई ऐसे बड़े स्टार्स से नवाजा है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. हिंदी सिनेमा में मराठी फिल्मों से प्रेरित होकर कई फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें से एक है 'सैराट'. फिल्म ने मराठी भाषा में रिलीज के साथ तो कमाल ही किया, लेकिन हिंदी भाषा में भी फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला. फिल्म के मुख्य किरदारों की भी बड़ी चर्चा और सराहना हुई. लेकिन फिल्म में लीड रोल निभाने वाली अभिनेत्री रिंकू राजगुरु कहां है?

फिल्म 'सैराट' में रिंकू राजगुरु ने अर्चना पाटिल का रोल प्ले किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उनकी पहली फिल्म थी और उनकी उम्र महज 13 साल थी. जब पहली बार डायरेक्टर नागराज मंजुले ने रिंकू को साइन किया था, तब वे सातवीं कक्षा में पढ़ती थीं. मुलाकात के एक साल बाद ही उन्हें नागराज मंजुले ने अपनी फिल्म में लीड रोल ऑफर किया था. ये अनुभव रिंकू के लिए काफी नया था.

बता दें कि इसी साल सैराट को मार्च 2025 में री-रिलीज किया गया था. ये फैसला फिल्म के 9 साल पूरे होने के बाद लिया गया था. आज इसी फिल्म की बदौलत अभिनेत्री मराठी फिल्मों और नाटकों में सक्रिय है और अब सामाजिक हितों से ओतप्रोत फिल्में बनाने लगी हैं. हाल ही में रिंकू की नई फिल्म 'आशा' 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. मराठी भाषा में बनी इस फिल्म 'आशा' में सैराट की स्टार रिंकू राजगुरु ने मालती का किरदार निभाया है, जो सामुदायिक सेवा में अपना योगदान दे रही हैं लेकिन उनके खुद के जीवन में मुश्किलों का दौर जारी है.

शादी के बाद मालती के ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि वह साइकिल के जरिए गांव-गांव घूमे, लेकिन मालती अपने पति को मनाकर रखती है, और वह उसके काम में उसका सहयोग करता है. लेकिन गर्भवती और बेहद परेशान कमला (शुभांगी भुजबल) मालती की जिंदगी को नया उद्देश्य देती है, जिससे दोनों की जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन अंत में मंजिल मिल जाती है. फिल्म को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.