2 मिनट 12 सेकंड का ये टीजर देख डाला तो भूल जाएंगे हॉलीवुड-बॉलीवुड, खुद ही देखें इसकी वजह से क्यों इंटरनेट पर मचा है तहलका

तेलुगु सिनेमा में एक नई सनसनी बनकर उभरी फिल्म 'शंभाला: ए मिस्टिकल वर्ल्ड' का टीजर इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने अपने ट्वीट में बताया कि इस फिल्म के टीजर ने यूट्यूब पर पांच मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं. फिल्म का टीजर, जिसमें विज्ञान, आध्यात्मिकता और अलौकिक तत्वों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. शंभाला एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है. इसमें आदी साई कुमार के अलावा अर्चना अय्यर, स्वासिका विजय, मधुनंदन, रवि वर्मा और मीसाला लक्ष्मण जैसे एक्टर नजर आएंगे.

शंभाला के टीजर को लेकर रमेश बाला ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है और इसमें लिखा है, 'शंभाला का टीजर इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इसको पांच मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. विज्ञान, आध्यात्मिकता और सुपरनेचुरल के इस मिक्सचर को देखकर फिल्म के शौकीनों को भरपूर मजा आने वाला है.'

