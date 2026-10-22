गोविंदा के साथ बॉलीवुड के एक्टर ने की हैं 42 फिल्में, 13 रहीं सुपरहिट, कभी बने बाप तो कभी नौकर

बॉलीवुड के कुछ कलाकार ऐसे रहे हैं, जिन्होंने एक ही एक्टर के साथ कई फिल्में की हैं. गोविंदा पर्दे पर कई कलाकारों के साथ दिखे, लेकिन उनके साथ ज्यादातर फिल्मों में एक ऐसा एक्टर नजर आया, जो पर्दे पर विलेन से लेकर कॉमेडियन तक का रोल कर चुका है. हम बात कर रहे हैं, दिग्गज एक्टर शक्ति कपूर की. बॉलीवुड में कई हीरो-विलेन जोड़ियां आईं और चली गईं, लेकिन गोविंदा और शक्ति कपूर की जोड़ी आज भी याद की जाती है.

गोविंदा और शक्ति कपूर ने 42 फिल्मों में किया काम

दोनों ने साथ में कुल 42 फिल्में की. इनकी कॉमेडी और केमिस्ट्री ऐसी थी कि 90 के दशक के दर्शक अब भी यूट्यूब पर उनके सीन्स देखकर हंसते हैं. गोविंदा हर फिल्म में हीरो रहे, लेकिन फिल्मों में शक्ति कपूर कभी उनके दोस्त, कभी पिता तो कभी नौकर बने. जब दोनों एक फ्रेम में आते थे तो सीन खुद-ब-खुद हिट हो जाता था. फिल्मों में उनकी टाइमिंग और डायलॉग्स दर्शकों को लोट-पोट कर देते थे. ‘राजा बाबू', ‘कूली नंबर 1', ‘हीरो नंबर 1', ‘हसीना मान जाएगी', ‘दूल्हे राजा' और ‘साजन चले ससुराल' जैसी फिल्मों में यह जोड़ी खास तौर पर याद की जाती है.

13 फिल्में रहीं सुपरहिट

गोविंदा और शक्ति कपूर ने साथ में 42 फिल्में की, जिसमें से 13 सुपरहिट रही थीं. शक्ति कपूर ने एक इंटरव्यू में गोविंदा की तारीफ करते हुए कहा था, 'गोविंदा के साथ काम करना मतलब हर दिन कॉमेडी शो में होना. वो जो करता है, वो कोई और नहीं कर सकता.' उनकी यह बात आज भी सच लगती है. गोविंदा की अनोखी अदाकारी और शक्ति कपूर की फनी एक्टिंग ने मिलकर दर्शकों का दिल जीत लिया था.

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