शैतान के बाद अब आएगी शैतान 2, आर माधवन के जादू का फिर सामना करेंगे अजय देवगन

Shaitaan 2: इस साल बॉक्स ऑफिस पर शैतान के अगले सीक्वल की घोषणा हो चुकी है. इस साल शैतान बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. शैतान में अजय देवगन और आर माधवन मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म को सिनेमाघरों में खूब पसंद किया गया था. शैतान के क्लाइमैक्स को ऐसी जगह खत्म किया गया था, जहां पर दर्शक कयास लगा रहे थे कि इस फिल्म का सीक्वल आ सकता है. मेकर्स ने दर्शकों के इस कयास को खत्म करते हुए शैतान 2 की घोषणा कर दी है.

शैतान 2 की जानकारी सिद्धार्थ कन्नन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है. उन्होंने एक्स अकाउंट पर बताया है कि शैतान 2 की घोषणा हो गई है, अजय देवगन और और आर माधवन के बीच एक और आमना-सामना के लिए तैयार हो जाइए. शैतान 2 का भी निर्देशन विकास बहल करेंगे. आपको बता दें कि शैतान गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक थी. शैतान का बजट करीब 60 करोड़ रुपये था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं.

#Shaitaan2 announced.... Get set for another face-off between @ajaydevgn and @ActorMadhavan... To be directed by #VikasBahl.#siddharthkannan #sidk pic.twitter.com/mr4XOHQHLw