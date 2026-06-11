शाहरुख खान को भारी पड़ी आलिया भट्ट की अल्फा की तारीफ, नेटिजन्स बोले- धुरंधर आई थी तब कहां थे आप?

10 जून को आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शारवरी के लीड रोल वाली अल्फा का टीजर रिलीज हुआ. ये टीजर आलिया फैन्स को अच्छा लगा, दमदार लगा और इम्प्रेसिव लगा लेकिन सिनेमा लवर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया. टीजर में दिखाए गए कई सीन कॉपी पेस्ट नजर आए. यही वजह रही कि जब बड़े बड़े स्टार्स इस फिल्म को सपोर्ट करने सोशल मीडिया के मैदान में आए तो उन्हें बोलना भारी पड़ गया. कुछ ऐसा ही शाहरुख खान के साथ भी हुआ.
अल्फा पर क्या बोले थे शाहरुख खान?
शाहरुख खान ने अल्फा का टीजर शेयर करते हुए लिखा, वेल डन आलिया, इतने सालों से दिल तोड़ने के बाद अब हड्डियां तोड़ने तक तुम्हारे स्किल्स बढ़ते ही जा रहे हैं. दुआ है अल्फा दिल जीते और सीक्वल के लिए कुछ विलेन बचे रह जाएं. लॉर्ड बॉबी बैड बनते हैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं. शिव और उनकी टीम को ऑल द बेस्ट.
Well done Alia, in years from breaking hearts and now to breaking bones your skill set keeps expanding.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 10, 2026
May Alpha win hearts and still leave some villains standing for the sequel.
Go get them Sigma girl! Lord Bobby….you are so good when you are bad!!! Big hug. And all the best… https://t.co/ffIgkKWsSu
शाहरुख खान का ट्वीट देख भड़के लोग
सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर तो बहस चल ही रही थी. शाहरुख खान ने ट्वीट किया तो नेटिजन्स ने उन्हें आड़ेहाथ लिया. एक ने लिखा, कोलम्बियाना, केट और डोम करी को मिलाओ, एक ग्राइंडर में डालो और आपके ये देखने को मिलेगा. एक ने लिखा, सर कुछ महीने पहले धुरंधर भी रिलीज हुई थी. तब आप कहां थे? एक ने लिखा, एक ने लिखा, धुरंधर के लिए एक भी शब्द नहीं लिखा और इस कार्टून फिल्म के लिए पैराग्राफ लिख डाला. एक ने लिखा, स्पाई यूनिवर्स में कुछ नए चेहरे जोड़े हैं लेकिन टेम्पलेट वही है और ओपनिंग सीन भी कॉपी किए गए हैं. एक ने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा हर कोई अल्फा को प्रमोट क्यों कर रहा है. एक ने रणवीर की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं भी तो एक स्पाई हूं मेरी भी थोड़ी तारीफ कर दो.
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Well done Alia, in years from breaking hearts and now to breaking bones your skill set keeps expanding.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 10, 2026
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