प्रोड्यूसर के पैसे पानी की तरह बहाते हैं ये स्टार्स, शाहरुख, रणवीर से कंगना तक की वैनिटी वैन के खुले राज

बॉलीवुड के सितारे जब काम के चलते घर से बाहर होते हैं तो उनकी वैनिटी वैन हमेशा उनके साथ एक चलता-फिरता लग्जरी स्पेस बनकर मौजूद रहती है. 80s-90s के दौर में वैनिटी वैन सिर्फ मेकअप और आराम का छोटा-सा कमरा हुआ करती थी, लेकिन अब ये लक्जरी और पॉवर का सिंबल बन चुकी है. स्टार्स की कार और घर की तरह ही उनकी वैनिटी वैन भी आज सुर्खियां बटोरती है. आइए देखते हैं रणवीर सिंह, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और कंगना रनौत की वैनिटी वैन के दिलचस्प किस्से.

रणवीर सिंह की तीन अलग दुनिया

रणवीर सिंह को आप सिर्फ एनर्जी का पावरहाउस मानते हैं? तो जरा उनकी वैनिटी वैन का जलवा भी देख लीजिए. शूटिंग पर जाते वक्त रणवीर एक नहीं, बल्कि तीन-तीन वैनिटी वैन साथ लेकर चलते हैं. एक वैन उनके पर्सनल काम के लिए, दूसरी वैन पूरी तरह से जिम में तब्दील और तीसरी उनकी टीम और कॉस्ट्यूम के लिए रहती है. सबसे मजेदार बात ये है कि रणवीर की वैनिटी वैन में उनका प्राइवेट शेफ तक मौजूद रहता है. यानी रणवीर को सेट पर भी कभी 'फूड मूड' खराब होने का चांस नहीं मिलता.

शाहरुख खान की वैनिटी नहीं, चलता-फिरता महल

जब बात आती है शाहरुख खान की तो जाहिर है उनकी वैनिटी वैन भी आम नहीं हो सकती. किंग खान की वैनिटी इतनी शानदार है कि अंदर झांककर देखने वाले अक्सर कहते हैं- 'ये तो मिनी-मन्नत है'. लग्जरी अपार्टमेंट जैसी इस वैनिटी में वो हर चीज है, जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं. फैंस के बीच इसे अक्सर बॉलीवुड की सबसे लग्जरी वैनिटी वैन कहा जाता है.

जॉन अब्राहम का ऑल ब्लैक स्वैग

जॉन अब्राहम की वैनिटी वैन उनके स्टाइल स्टेटमेंट का परफेक्ट एक्सटेंशन है. ये पूरी वैन ब्लैक थीम पर डिजाइन की गई है. फ्लोर से लेकर सीलिंग और खिड़कियां तक सब कुछ काला. यहां तक कि टॉयलेट सीट भी ब्लैक! मतलब जॉन की वैनिटी वैन में एंट्री लेते ही लगेगा कि आप किसी ब्लैक एंड बोल्ड स्टूडियो में पहुंच गए हैं. जॉन का स्वैग और उनकी वैनिटी- दोनों ही ‘क्लासी विद अ ट्विस्ट'.

कंगना रनौत का वुडन चार्म और रॉयल चार्म

कंगना रनौत की वैनिटी वैन बाकी सब सितारों से बिल्कुल अलग है. इसे प्रतीक मालेवार और अपूर्व देशमुख ने खासतौर पर डिजाइन किया है. इसमें सॉलिड शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये वैन किसी नेचुरल वुडन कॉटेज जैसी लगती है. कंगना के ‘क्वीन' अंदाज की तरह उनकी वैनिटी भी शाही और हटके है.

खर्चा भी स्टारडम जैसा

इन वैनिटी वैन को खरीदना और संभालना आम बात नहीं. एक सिंपल वैनिटी वैन की कीमत 75 लाख से 1 करोड़ तक होती है, जबकि सुपर लग्जरी, मल्टी-रूम वाली वैन की कीमत सीधा 2-3 करोड़ तक पहुंच जाती है और अगर आप सोच रहे हैं कि बस खरीद लेने से काम खत्म, तो ठहरिए...इनके ईयरली मेंटेनेंस पर भी करीब 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं.