60 का लगता नहीं तू वैसे कहीं से, शकल से 40 और..... शाहरुख खान को बर्थडे पर किसने किया ऐसा मैसेज?

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. अनुपम खेर, काजोल, अक्षय कुमार और महेश बाबू समेत कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किए, पुरानी तस्वीरें शेयर कीं और एक्टर के लिए प्यारे मैसेज लिखे. X (पहले ट्विटर) पर अक्षय कुमार ने अपनी और शाहरुख की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की. दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे. उन्होंने लिखा, "शाहरुख, आपके इस खास दिन की ढेर सारी बधाई. 60 का लगता नहीं है वैसे तू कहीं से. शकल से 40, अकल से 120, जन्मदिन मुबारक हो दोस्त @iamsrk."

Many, many congratulations on your special day, Shahrukh. 60 ka lagta nahi hai vaise tu kahin se. Shakal se 40, akal se 120 ;)

Happy Birthday dost. Stay blessed @iamsrk ✨💙 pic.twitter.com/XGAJWwjV92 — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 2, 2025

काजोल ने शाहरुख के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं जिनमें उन्होंने सेल्फी के लिए पोज दिया. वह शाहरुख को गले लगाते भी नजर आए. उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "एक अच्छी जिंदगी के लिए 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं... आज के लिए एक सलाह! मोमबत्तियां मत गिनना... फिर से 29 साल पूरे होने पर. आपके और आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं!"

Happy happy 60th to a life well lived .. advice for the day ! Don't count the candles 😜…. Here's to turning 29 again 🙏Wish all and only good things for you and yours!

Happy Birthday @iamsrk#happy60th pic.twitter.com/N3VtjSLKFS — Kajol (@itsKajolD) November 2, 2025

अनुपम खेर, करण जौहर ने शाहरुख के लिए पोस्ट शेयर की

अनुपम खेर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए शाहरुख को बधाई दीं. उन्होंने उन फिल्मों के बारे में बात की जिनमें उन्होंने साथ काम किया और बताया कि पिछले एक दशक में दोनों ने एक भी फिल्म में काम नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख "आप जिस स्टार हैं, उससे भी बड़े इंसान हैं." अनुपम ने शाहरुख का 60वां जन्मदिन उनके "मोहब्बतें" वाले 'स्वेटर लुक' में भी मनाया. उन्होंने लिखा, "मेरे प्यारे शाहरुख, जन्मदिन मुबारक हो!! ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियां, लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे!"

"आपको जानना एक खुशी और समृद्ध एहसास है! आपकी एनर्जी इनफेक्शियस है! यह वीडियो भले ही 5 मिनट से ज्यादा की है, लेकिन मैं इसे और भी लंबा कर सकता हूं! खुश रहें और अगले हजार साल तक जिएं! #मोहब्बतें (वायलिन और बालों को छोड़कर) का यह "स्वेटर" लुक विशेष रूप से आपके विशेष दिन पर आपके लिए है! हमेशा प्यार और प्रार्थनाएं! @iamsrk #HappyBirthdaySRK #Friend,"