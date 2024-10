इवेंट में पहुंची एक्ट्रेस, लोगों की जमा हुई भीड़ के बीच नीचे गिरा स्टेज, वायरल हुआ वीडियो

बॉक्स ऑफिस पर धूआंधार कमाई करने वाली शनिवारम सारीपोधा की एक्ट्रेस प्रियंका मोहन हाल ही में एक इवेंट में हुए हादसे से बाल बाल बचीं. दरअसल, वह तेलंगाना के तोरूर में एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन के लिए पहुंची थीं. जहां पर स्टेज गिरने से कांग्रेस लीडर झांसी रेड्डी समेत तीन लोग घायल हो गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने एक्स यानी ट्विटर पर फैंस के लिए एक मैसेज शेयर किया और चिंता कर रहे लोगों का शुक्रिया अदा किया.

एक्स पर प्रियंका मोहन ने लिखा, आज टोरुर में मेरे द्वारा भाग लिए गए एक कार्यक्रम में हुई दुर्घटना के मद्देनजर, मैं अपने शुभचिंतकों को यह बताना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं और भाग्यशाली हूं कि मुझे मामूली चोटें आईं हैं. इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं, उनके जल्द ठीक होने की मेरी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं. मैं सभी को उनके द्वारा भेजे गए प्यार और देखभाल के संदेशों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं, धन्यवाद.

In light of the accident that occurred at an event I had attended in Torrur today, I wanted to let my well wishers know that I'm okay and was lucky to escape with minor injuries.

My prayers and wishes for a speedy recovery to those who may have suffered any injuries in the…