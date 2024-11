सामंथा रुथ प्रभु पर टूटा दुखों का पहाड़, एक्ट्रेस के पिता का हुआ निधन

Joseph Prabhu dies: साउथ सिनेमा में अपनी एक्टिंग से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) के पिता जोसेफ प्रभु (Joseph Prabhu passes away) का निधन हो गया है. इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद दी है. सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने दिल टूटने वाली इमोजी भी शेयर की है. सामंथा रुथ प्रभु सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं. सामंथा रुथ प्रभु ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है.

May you find peace in the memories you shared with your Father.

My deepest sympathies to you and your family members dear @Samanthaprabhu2 garu