बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी सलमान खान की ये फिल्म, मेकर्स को हुआ था इतने करोड़ का नुकसान

सलमान खान ने 1988 में ‘बीवी हो तो ऐसी' से सिनेमा में कदम रखा था जहां उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया. 1989 में ‘मैंने प्यार किया' से लीड किरदार में आते ही उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया. सलमान के नाम पर कई सुपरहिट फिल्में हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो दर्शकों को पसंद नहीं आईं. आज हम उसी एक फिल्म पर नजर डालेंगे, जिसमें सलमान के साथ अमिताभ बच्चन समेत पांच दूसरे बड़े नाम थे, फिर भी यह कमाई के मामले में पानी-पानी हो गई.

सलमान की फिल्मोग्राफी में सक्सेफुल फिल्मों के साथ-साथ कुछ बुरी तरह फ्लॉप हुई फिल्में भी शामिल हैं. इस खास फिल्म की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही कि यह अपना बजट ही नहीं निकाल पाई. आइए जानते हैं, वह कौन सी फिल्म है जिसे अमिताभ जैसे दिग्गज भी उबार नहीं सके.

19 साल पहले हुई थी रिलीज

यह फिल्म 8 दिसंबर 2006 को सिनेमाघरों में आई थी और इसका टाइटल था ‘बाबुल'. इसमें सलमान खान और अमिताभ बच्चन के अलावा रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी तथा जॉन अब्राहम जैसे पॉपुलर सितारे दिखे. इसके अलावा राजपाल यादव, स्मिता जयकर, अमन वर्मा, परमीत सेठी, सारिका ठाकुर और अवतार गिल जैसे कलाकार भी इसमें शामिल थे.

बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म

फिल्म का डायरेक्शन रवि चोपड़ा ने संभाला था. मेकर्स ने इसे 22 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया था. लेकिन भारतीय बाजार में इसकी कुल कमाई महज 17 करोड़ रुपये रही. घरेलू स्तर पर यह अपना बजट भी वसूल नहीं कर सकी.

फिलहाल क्या कर रहे हैं सलमान-अमिताभ

फिलहाल सलमान खान ‘बिग बॉस 19' को होस्ट कर रहे हैं और साथ ही अपनी फिल्म ‘गलवान' पर भी काम कर रहे हैं. वहीं अमिताभ बच्चन ‘कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन के जरिए दर्शकों को करोड़पति बनाने के साथ-साथ खूब एंटरटेन भी कर रहे हैं.