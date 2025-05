सलमान खान ने भारत-पाक सीजफायर पर शेयर किया पोस्ट, चंद मिनटों में किया डिलीट तो लोगों ने किया ट्रोल, बोले- घास में छुपा सांप...

भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर कई दिनों के तनाव के बाद संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राहत साझा की.'बजरंगी भाईजान' के एक्टर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "युद्धविराम के लिए भगवान का शुक्रिया". हालांकि, सलमान ने बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया. नेटिज़न्स अब युद्धविराम पर प्रतिक्रिया देने, लेकिन सशस्त्र बलों द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनकी चुप्पी के लिए "टाइगर जिंदा है" के एक्टर की आलोचना कर रहे हैं. सलमान की कड़ी आलोचना करने वाली टिप्पणियों की 'एक्स' पर बाढ़ आ गई है.

एक यूजर ने लिखा, "युद्धविराम तब तक चला जब तक सलमान खान की फिल्म थिएटर में चलती है." एक अन्य टिप्पणी में लिखा था, "इन सभी बॉलीवुड कार्यकर्ताओं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर, रणबीर, आदि के पाकिस्तान/मध्य पूर्व में बहुत प्रशंसक हैं. इन स्टार्स ने खाड़ी देशों में बहुत बड़ा निवेश किया है. वे जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा उन्हें या उनके व्यापारिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. उन्हें इसकी परवाह नहीं है."

Being your crazy fan i only have a request that instead of tweeting after 3 days saying “Thank God on Cease Fire” and then deleting it when you came to know that Pakistan started the attack again. You should support INDIA your country! #SalmanKhan #IndianArmy @BeingSalmanKhan — Akanksha Kapur (@AkankshaKapur4) May 10, 2025

एक नेटिजन ने लिखा, "मैं पिछले 15 साल से सलमान का प्रशंसक था, लेकिन आज से मैं उनसे नफरत करने लगा हूं. जब युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने एक बार भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि युद्ध खत्म हो गया है, तो उन्होंने ट्वीट किया. फिर, जब पाकिस्तान ने युद्धविराम का उल्लंघन किया, तो उन्होंने पोस्ट हटा दिया, क्या कायरता है. देश से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है."

Spineless Salman khan who was silent during #OperationSindoor did a tweet on ceasefire and deleted the tweet .



Shame on you Bhoi..#Ceasefire #SalmanKhan #Bollywood pic.twitter.com/Vj06RKHUIO — Sarcasticallyours 🇮🇳 (@_poonambanga) May 10, 2025

एक अन्य नेटिजन ने लिखा, "वह पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है क्योंकि वह पाकिस्तान की लड़कियों का गुलाम है, वह उनकी नजर में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है. भारतीयों की परवाह करने की बजाय, उसकी असली प्रकृति को देखो. वह दुश्मनों के साथ मिलकर अपने देश को धोखा दे रहा है."

The so called bhai.....being human and what not.....in the last 4 days, all he could care for was about the ceasefire....



He deleted the post but now we know what needs to be done to his movies .....#salmankhan #Ceasefire #IndiaPakistanWar pic.twitter.com/FjKiexcxVb — Beingmyself (@Fewwordstoshare) May 10, 2025

एक टिप्पणी में कहा गया, "सलमान खान ने 'युद्धविराम के लिए भगवान का शुक्रिया' पोस्ट किया और उसे हटा दिया. दर्द में चुप्पी, और युद्धविराम के बाद फुसफुसाहट? सहानुभूति मत दिखाओ सलमान खान... घास में छुपा सांप."

उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही सैन्य झड़पों के बीच युद्धविराम पर सहमति बनने के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं.