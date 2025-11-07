विज्ञापन

सलमान खान की पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड की 9 तस्वीरें, इनके लिए भाईजान ने संगीता से तोड़ दी अपनी सगाई

सोमी ने साल 1993 में फिल्म कृष्ण अवतार से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें वह मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन बनी थी.

सलमान खान की पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड की 9 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आज 59 साल के हैं और उनका अभी तक घर नहीं बस पाया है, लेकिन दबंग खान का कई देसी-विदेशी लड़कियों से नाम जरूर जुड़ चुका है. इसमें एक नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली का, जिसे सलमान ने 8 सालों तक डेट किया था. 90 के दशक में सलमान खान और सोमी अली के प्यार के खूब चर्चे थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई.

सोमी अली उम्र में सलमान खान से 10 साल छोटी हैं. वह आज 49 साल की हैं. सोमी एक पाक-अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी सलमान संग एक भी फिल्म नहीं की.

सोमी ने साल 1993 में फिल्म कृष्ण अवतार से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें वह मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन बनी थी. इसके बाद वह अंत, यार गद्दार, तीसरा कौन, आओ प्यार करें, आंदोलन और माफिया जैसी फिल्मों में दिखीं.

सोमी ने साल 1993 से 1997 तक यानी चार साल तक ही बॉलीवुड में काम किया था और इसी दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई थी और साल 1999 में उनका ब्रेकअप हो गया.

साल 1999 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई थी और इसकी शूटिंग के दौरान ही सलमान और ऐश नजदीक आए थे और सोमी से रिश्ता टूट रहा था.

सोमी ने सलमान खान पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए थे. सोमी के मुताबिक, एक्टर का बिहेव उनके प्रति ठीक नहीं था. 1999 में सोमी भारत छोड़ पढ़ाई के लिए दक्षिण फ्लोरिडा लौट गईं थीं.

साल 2006 में सोमी अली ने नो मोर टीयर्स नामक एक एनजीओ की नींव रखी थी, जिसके तहत घरेलू हिंसा और मानव तस्करी के पीड़ितों की विश्व स्तर पर मदद की जाती है.

साल 2011 में उनके संगठन नो मोर टीयर्स के लिए उन्हें अमेरिकन इमीग्रेशन काउंसिल ने अमेरिकन हेरिटेज अवार्ड से नवाजा था. सोमी ने सलमान खान से ब्रेकअप के बाद आज तक शादी नहीं रचाई.

सोमी और सलमान खान के ब्रेकअप की वजह ऐश्वर्या राय को भी माना जाता है, क्योंकि इसी वक्त में सलमान और ऐश ने पहली बार साथ में काम किया था और दोनों के खूब चर्चे हुए थे.

इधर, सलमान खान का ऐश्वर्या राय से भी ब्रेकअप हो गया. ऐश ने भी सलमान पर वही आरोप लगाए, जो सोमी अली ने लगाए थे. आज ऐश्वर्या एक बेटी की मां हैं और सलमान आज भी सिंगल हैं.


 

