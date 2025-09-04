सलमान खान क्यों नहीं खाते बीफ? एक्टर ने कहा था- मेरी खुद की मां...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान राइटल सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम सलमा रख लिया था. मुस्लिम पिता और हिंदू मां की संतान सलमान खान का पालन-पोषण दोनों धर्मों में हुआ और उन्होंने हमेशा अपने ऊपर पड़े इन धर्मों के प्रभाव के बारे में बात की है. सलमान खान हमेशा से अपने खान-पान की आदतों, खासकर बीफ न खाने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं. न केवल सलमान खान, बल्कि उनके पिता सलीम खान भी पहले भी अपने परिवार के खान-पान और आस्था के प्रति अपने विचारों के बारे में बात कर चुके हैं.
सलमान खान ने बताया कि वह बीफ क्यों नहीं खाते?
2018 में सलमान खान ने 'आप की अदालत' में इस मामले पर अपनी बात सबके साथ शेयर की थी. "मैं सब कुछ खाता हूं. बस बीफ और पोर्क नहीं खाता." उन्होंने कहा, "गाय हमारी भी मां है. मैं मानता हूं मेरी मां है, वो क्योंकि मेरी खुदकी मां हिंदू है."
सलीम खान ने बताया कि उनका परिवार बीफ क्यों नहीं खाता?
हाल ही में एक इंटरव्यू में सलीम खान ने अपनी पहली पत्नी और अपने परिवार द्वारा हिंदू त्योहार गणेश चतुर्थी के सम्मान के बारे में बात की. उन्होंने कहा, "इंदौर से लेकर आज तक हमने कभी गोमांस नहीं खाया. ज्यादातर मुसलमान गोमांस खाते हैं क्योंकि यह सबसे सस्ता मांस है! कुछ तो इसे अपने पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि गाय का दूध मां के दूध का विकल्प है और यह एक लाभकारी चीज है. उन्होंने कहा है कि गायों को नहीं मारना चाहिए और गोमांस वर्जित है."
