Salim Khan Hospitalised: सलमान खान के पिता सलीम खान अस्पताल में भर्ती, हेल्थ अपडेट का इंतजार कर रहे फैन्स

Salim Khan Health Updates: सलीम खान को तबीयत बिगड़ने के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती करावाया गया है. जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान, जो जावेद अख्तर के साथ अपनी मशहूर जोड़ी सलीम-जावेद के तौर पर मशहूर हैं और एक्टर सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के पिता हैं. उनकी सेहत से जुड़ी इस अपडेट ने अचानक सभी को परेशान कर दिया है. बताया जा रहा है कि उन्हें मुंबई के बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया है, जो परिवार के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स वाले घर के पास है.

सलीम खान अस्पताल में भर्ती

पैपराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह खबर शेयर की. मंगलवार, 17 फरवरी को, उन्होंने लीलावती हॉस्पिटल के बाहर का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके क्लिप पर कैप्शन था, "सलीम खान लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती."

सलमान खान हॉस्पिटल के बाहर दिखे

सलमान खान भी अपने पिता सलीम खान से मिलने के बाद लीलावती हॉस्पिटल के बाहर दिखे. वह काफी परेशान दिख रहे थे, उनके साथ भारी सिक्योरिटी भी थी, उन्होंने काली टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई थी. अभी सलमान खान के परिवार की तरफ से सलीम खान की सेहत को लेकर कोई अपडेट शेयर नहीं की गई है. उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने का सही कारण अभी पता नहीं चला है.

2025 में मनाई शादी की 61वीं सालगिरह

इस बीच नवंबर 2025 में, सलीम खान और सलमा खान ने शादी की 61वीं सालगिरह मनाई, जो अर्पिता खान और आयुष शर्मा की 11वीं शादी की सालगिरह के साथ भी मेल खाता था. सलीम ने 1964 में सलमा से शादी की, और उनके चार बच्चे हैं: तीन बेटे, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान, और एक बेटी, अलवीरा. 1981 में, सलीम ने एक्टर हेलेन से शादी की.

