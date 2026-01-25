विज्ञापन

धुरंधर जासूसों की अनसुनी दास्तान, रोंगटे खड़े कर देगी सच्ची कहानी, पाकिस्तान का परमाणु मिशन भारत ने कैसे किया तबाह

धुरंधर से पहले रिलीज हुई यह जासूसी थ्रिलर सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देगी. इसे देखने के बाद आप धुरंधर जैसी धमाकेदार फिल्म को भी भूल जाएंगे.

पाकिस्तान में सेट इस सीरीज को देख धुरंधर को जाएंगे भूल
नई दिल्ली:

इंडियन सिनेमा में एक्शन जासूसी थ्रिलर सीरीज और फिल्में अच्छी-खासी चलती है. इसमें एक था टाइगर, पठान, वॉर और फाइटर जैसी स्पाई फिल्में हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया है. फिलहाल एक्शन जासूसी थ्रिलर फिल्म धुरंधर की कामयाबी भी पूरी दुनिया देख चुकी है. धुरंधर पाकिस्तान बेस्ड आतंक और इंडियन जासूस की जाबांज कहानी पर बेस्ड काल्पनिक फिल्म है, जिसने लोगों को खूब थ्रिल किया है. अगर ऐसी सीरीज-फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आपको बीते साल 2025 में रिलीज हुई उस हिंदी भाषी एक्शन जासूसी थ्रिलर सीरीज को जरूर देखनी चाहिए, जिसकी कहानी में भी पाक आतंक के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने काम किया गया. पांच एपिसोड की इस सीरीज को देखने के बाद आप धुरंधर जैसी फिल्म को भी भूल जाएंगे.

'धुरंधर' से पहले हुई रिलीज

इस सीरीज में ना कोई बड़ा स्टार और ना ही कोई बड़ा डायरेक्टर, फिर भी यह सीरीज आपको हिलाकर रख देगी. फारुक कबीर के निर्देशन में बनी इस सीरीज में 'एस्पिरेंट्स' वाले नवीन कस्तूरिया, बॉलीवुड फिल्मों में खतरनाक विलेन का रोल करने वाले मुकेश ऋषि, स्टनिंग लुक वालीं मौनी रॉय और सूर्या शर्मा अहम रोल नजर आएंगे. इस सीरीज की कहानी
एक युवा भारतीय जासूस के सीक्रेट मिशन पर बेस्ड है. इसमें राष्ट्रीय सीक्रेट और कुछ छिपे हुए शॉकिंग सच सामने आते हैं. इस सीरीज का नाम सलाकार (Salakaar),  जो एक भारतीय जासूस की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जो 1970 के दशक में 7 साल तक पाकिस्तान में रहा. यह कहानी है उस भारतीय जासूस अधीर की जो 1978 में पाकिस्तान को उसके पहले परमाणु बम विकसित करने से रोकने के लिए निडर होकर निकल पड़ता है. इस जासूस ने भिखारी बनकर पाकिस्तान के सीक्रेट परमाणु मिशन के बारे में पता लगाया और यह जानकारी भारत के खुफिया विभाग को दी. ठीक वैसे ही जैसे रणवीर सिंह ने फिल्म धुरंधर में हम्जा अली बनकर रहमान डकैत की गैंग को साफ किया था.

कहां देख सकते हैं ये सीरीज?

इस सीरीज की कहानी आपको रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन की मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की याद दिलाएगी. धुरंधर से पहले रिलीज हुई इस सीरीज का सेम टू सेम यही प्लॉट है. 8 अगस्त 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. सलाकार के सभी पांचों एपिसोड जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध हैं. इसके निर्माता संदीप गुलाटी, मुकेश चौधरी, आशीष रामपाल, कोमल संजय वाधवा और संजय वाधवा हैं. सीरीज की कहानी को श्रीनिवास अब्रोल, स्वाति त्रिपाठी, फारुक कबीर और स्पंदन मिश्रा हैं.

