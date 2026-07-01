सैयारा के मेकर्स की नई फिल्म का नाम होगा 'मुपापा', ड्रीमगर्ल की पूजा होगी फिल्म की हीरो

यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) और पोशम पा पिक्चर्स के पहले थिएट्रिकल सहयोग से बनने वाली फिल्म 'मुपापा' में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. वाईआरएफ के सीईओ अक्षय विधानी इस फिल्म के निर्माता हैं. उनकी पिछली फिल्म 'सैयारा' भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बनी थी. वहीं, इस फिल्म का निर्देशन समीर सक्सेना कर रहे हैं. वाईआरएफ के प्रवक्ता के अनुसार, 'मुपापा' 19 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

पोशम पा पिक्चर्स को भारतीय मनोरंजन जगत की सबसे दूरदर्शी और प्रयोगधर्मी प्रोडक्शन कंपनियों में गिना जाता है. वाईआरएफ और पोशम पा पिक्चर्स का उद्देश्य आज के दर्शकों के लिए नए और अनूठे सिनेमाई अनुभव प्रस्तुत करना है. दोनों संस्थाएं 'मुपापा' से अपने थिएट्रिकल सहयोग की शुरुआत कर रही हैं.

यह साझेदारी आदित्य चोपड़ा के उस विज़न का हिस्सा है, जिसके तहत वाईआरएफ के सीईओ अक्षय विधानी स्टूडियो मॉडल को एक निर्माता के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं. 'सैयारा' के बाद निर्माता के तौर पर यह अक्षय विधानी की दूसरी फिल्म होगी.

'मुपापा' एक अलग शैली की थिएट्रिकल फिल्म है, जो दर्शकों को बड़े पर्दे पर बिल्कुल नया दृश्यात्मक अनुभव देने का वादा करती है. अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले आयुष्मान खुराना की यह फिल्म शुरुआत से अंत तक दर्शकों को रोमांच से बांधे रखने का दावा करती है. वैसे भी आयुष्मान खुराना को ड्रीम गर्ल के उनके पूजा के रोल के लिए पहचाना जाता है.

पोशम पा पिक्चर्स के साझेदार समीर सक्सेना, बिस्वपति सरकार, सौरभ खन्ना और अमित गोलानी ने साथ मिलकर और व्यक्तिगत रूप से 'काला पानी' और 'मामला लीगल है' जैसी कई चर्चित और प्रशंसित परियोजनाओं पर काम किया है.