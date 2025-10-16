हेमा मालिनी की खूबसूरती पर फिदा थी ये टॉप एक्ट्रेस, पति संग शेयर की तस्वीर, सुनाया 59 साल पुराना किस्सा

हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज 16 अक्टूबर को अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर हेमा मालिनी को सेलेब्स और उनके फैंस से बधाइयों को तांता लगा हुआ है. इस कड़ी में गुजरे जमाने की एक और खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो ने भी हेमा को उनके जन्मदिन पर विश किया है और एक्ट्रेस के साथ एक अनदेखी पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके दिवंगत सुपरस्टार हसबैंड दिलीप कुमार भी नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ सायरा ने एक लंबा चौड़ा नोट भी साझा किया है. एक दौर था, जब हेमा हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थीं और उनकी खूबसूरती के भी खूब चर्चे थे.



सायरा ने किया हेमा को बर्थडे विश

सायरा ने अपने इस विशिंग पोस्ट में हेमा के साथ पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया है. पोस्ट में सायरा ने बताया कि जब वह पहली बार हेमा से मिली थीं, तो उन्हें कैसा लगा था. सायरा ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार हेमा को देखा था, तो उन्हें देखते ही मोहित हो गई थीं. सायरा को हेमा की खूबसूरती और चेहरे के शांत हाव-भाव बहुत भाए थे. अपने विशिंग पोस्ट में सायरा ने लिखा, ' हेमा से पहली मुलाकात 1966 में आरके स्टूडियो में दीवाना के सेट पर हुई थी. मैं उन्हें देखते ही खुश हो गई थी. इसके बाद हमारी मुलाकात सुरम्य कृष्णराज सागर बांध की शूटिंग पर हुई थी. हेमा और मेरी मां सेट पर घंटों-घंटों हंसी मजाक भी बातें करती थीं'.



फैंस ने दोनों एक्ट्रेस को किया लाइक

सायरा ने आगे बताया, 'अम्मा खुशबू के लिए हेमा के बालों में गोबान लगाती थीं और इस पर हम दोनों को बहुत हंसी आती थी'. इस पोस्ट से जाहिर होता है कि सायरा और हेमा की दोस्ती बहुत मजबूत थी. अब सायरा बानो के हेमा के नाम इस विशिंग पोस्ट को दोनों ही अदाकारा के फैंस खूब लाइक कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, '60 और 70 के दशक की दो ब्यूटीफुल वुमन'. दूसरा लिखता है, 'पुराने जमाने की हीरोइन की खूबसूरती में कुछ तो बात हुआ करता थी'. सायरा बानो के इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में फैंस ने रेड हार्ट इमोजी के झड़ी लगा दी है.