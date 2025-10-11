विज्ञापन

सायरा बानो का खुलासा, बेहद खास थी मेरी बारात,जब मेरी गली से दिलीप कुमार गुजरे...

59वीं शादी की सालगिरह पर सायरा बानो ने शादी से जुड़े खास पलों को याद करते हुए अपनी भावनाएं शेयर कीं, जो किसी सपने से कम नहीं थे.

सायरा बानो ने खोले दिलीप कुमार के साथ खास पलों के राज
59वीं शादी की सालगिरह पर सायरा बानो ने शादी से जुड़े खास पलों को याद करते हुए अपनी भावनाएं शेयर कीं, जो किसी सपने से कम नहीं थे. उन्होंने बताया कि कैसे एक गाना उनकी शादी की रात में एक खूबसूरत माहौल बनाता रहा और वह रात उनकी जिंदगी का सबसे हसीन अनुभव बन गई.  सायरा बानो ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शामों में से एक हमारी शादी की रात 'दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात' गाना बज रहा था, जो मानो एक आशीर्वाद की तरह पूरे माहौल में घुला हुआ था. यह गाना रात भर मेरे दिल की खुशी और उमंग को जाहिर करता रहा. उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उड़ सकती हूं. शादी की वो रात मेरे लिए एक सपने जैसी थी, जो सच होती दिख रही थी."

उनका कहना था, ''शादी का दिन बिल्कुल भी भव्य नहीं था. कोई बड़े डिजाइनर नहीं थे, कोई खास योजना नहीं थी. मेरी शादी का जोड़ा इलाके के एक दर्जी ने बनाया था। हर चीज बेहद सादगी से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह दिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था.शादी नवंबर में होनी थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही फैसला किया और शादी जल्दी कर दी गई.''उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार ने फोन पर कहा था, 'एक मौलवी को बुलाओ और निकाह करवा दो,' और बस, उसी वक्त उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन शुरू हो गया. यह सब अचानक और बिना किसी खास तैयारी के हुआ, जिससे उस दिन का माहौल मजेदार और दिलचस्प हो गया. शादी का जश्न एक तरह से हलचल और खुशी से भरा हुआ था.

सायरा बानो ने अपनी पोस्ट में आगे बताया, ''बारात का दृश्य भी बेहद खास था. साहब की बारात जब मेरे घर की गली से गुजर रही थी, तो घोड़ी की छतरी उनके सेहरे से टकरा गई. यह नजारा इतना प्यारा था कि याद करते ही आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. मेरे घर में उस दिन इतने मेहमान आए कि घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा. कई लोग जो कभी मुझसे मिले भी नहीं थे, वे भी परिवार जैसे लग रहे थे.''

