शूटिंग के दौरान हुए बेहोश, अस्पताल ले गए लेकिन एक्टर की हो गई मौत, कमल हासन ने लिखा- तुम चले गए इसका मतलब...   

तमिल एक्टर रोबो शंकर के निधन पर विष्णु विशाल से लेकर कमल हासन जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है. 

तमिल एक्टर रोबो शंकर का हुआ निधन
नई दिल्ली:

तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. जाने-माने तमिल फिल्म एक्टर और कॉमेडियन रोबो शंकर का गुरुवार को 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनका शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. रोबो शंकर के परिवार में उनकी पत्नी प्रियंका और बेटी इंद्रजा हैं, जिन्होंने एक्टर विजय के साथ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बिगिल' में काम किया था. धनुष अभिनीत 'मारी', विशाल की 'इरुम्बु थिराई' और विष्णु विशाल की 'वेल्लैनु वंधुत्ता वेल्लईकरन' में अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर रोबो शंकर बुधवार को शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक बेहोश हो गए.

यूनिट के सदस्यों ने एक्टर को एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा था. हालांकि, एक्टर को बचाया नहीं जा सका और माना जा रहा है कि गुरुवार शाम लगभग 8.30 बजे उनका निधन हो गया. सूत्रों का कहना है कि अभिनेता का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास पर ले जाया जाएगा, जहां शुक्रवार को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. 

तमिल फिल्म उद्योग के कई अभिनेताओं और निर्देशकों ने अभिनेता और हास्य अभिनेता के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया है. रोबो शंकर के निधन की खबर पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में शामिल अभिनेता कमल हासन ने एक तमिल कविता के माध्यम से दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी. इस कविता का संक्षिप्त अनुवाद कमल हासन और रोबो शंकर के बीच हुई बातचीत जैसा लगता है. 

यह बताते हुए कि 'रोबो' केवल एक छद्म नाम है, कमल हासन कहते हैं कि उनके शब्दकोश में रोबो शंकर उनका छोटा भाई है. कमल हासन ने कहा, "सिर्फ़ इसलिए कि तुम चले गए इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए." उन्होंने आगे कहा कि रोबो शंकर इसलिए चले गए क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था, लेकिन वे इसलिए रुके क्योंकि उनका काम अधूरा रह गया. उन्होंने कविता का अंत यह कहते हुए किया, "जैसे तुम कल मेरे लिए छोड़ गए हो, वैसे ही कल हमारा भी है."

निर्देशक वेंकट प्रभु ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की. अपनी एक्स टाइमलाइन पर वेंकट प्रभु ने लिखा, "#RIProboshankar बहुत जल्दी चले गए मेरे दोस्त.  परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना." इसके अलावा एक्टर विष्णु विशाल ने एक्स पर लिखा, शायद मेरी फिल्मों का सबसे यादगार कॉमेडी सीन. उनके बिना, यह इतना यादगार नहीं होता. शांति से विश्राम करो, #रोबोशंकर. तमिल सिनेमा को आप जैसी प्रतिभा की कमी जरूर खलेगी.

