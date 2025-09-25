विज्ञापन

तीसरी बार मां बनीं रिहाना, फैन्स को दिखाई 12 दिन की अपनी छोटी सी बेटी की झलक

रिहाना ने अपने तीसरे बच्चे की तस्वीर शेयर करते हुए सभी के साथ सुंदर फोटो शेयर कीं. रिहाना इस बच्चे को लेकर बेहद एक्साइटेड रही हैं.

फिर मां बनीं रिहाना
नई दिल्ली:

सिंगर-सॉन्ग राइटर रिहाना ने फिर से मां बन गई हैं. रिहाना अब अपने तीसरे बच्चे की मां बनी हैं. पीपल मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 'लव ऑन द ब्रेन' सिंगर रैपर ए$एपी रॉकी के साथ अपने तीसरे बच्चे, रॉकी आयरिश मेयर्स का स्वागत किया. उन्होंने अपने नन्हें बच्चे की पहली कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर यह खबर शेयर की. बच्चे का जन्म 13 सितंबर, 2025 को हुआ था. लेकिन बच्चे के जन्म की खबर रिहाना ने गुरुवार (25 सितंबर) को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की.

'पीपल' के मुताबिक फोटो में रिहाना को बेबी रॉकी को गोद में लिए देखा जा सकता है, जिसने गुलाबी रंग के बहुत प्यारे से कपड़े पहने हुए थे. उन्होंने अपने बच्चे के छोटे गुलाबी दस्तानों की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसके ऊपर रिबन लगे हुए थे.

5 मई को, 2020 से साथ रह रहे इस जोड़े ने खुलासा किया कि वे तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. रिहाना ने न्यूयॉर्क शहर में घूमते हुए अपने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. 36 साल की रिहाना ने मेट गाला के रेड कार्पेट पर इस खुशखबरी की कनफर्म की. दोनों पहले से ही दो बेटों, RZA, जो 2022 में पैदा होंगे और Riot, जो 2023 में पैदा होंगे, के माता-पिता हैं. हालांकि रिहाना और रॉकी अपने पहले बच्चे के प्रेग्नेंट होने पर परिवार शुरू करने की कोई प्लानिंग नहीं बना रहे थे, 'वर्क' सिंगर ने वोग को बताया कि दोनों फिलहाल इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं.

"मैंने हमेशा सोचा था कि पहले शादी होगी, फिर बच्चा, लेकिन कौन कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए.". उन्होंने अप्रैल 2022 में आउटलेट को बताया. 2025 मेट गाला में इस जोड़े की प्रेग्नेंसी की बड़ी अनाउंसमेंट के बाद, एक स्पेशल सोर्स ने 'पीपल' को बताया कि यह जोड़ा "अपने परिवार को बढ़ाने के लिए रोमांचित" है.

इंटरनल सोर्स ने यह भी बताया कि यह कपल अपने बच्चों की उम्र लगभग बराबर क्यों रखना चाहता है. सोर्स ने 'पीपल' को बताया, "रिहाना हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहती थीं, इसलिए वह इससे ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकतीं. रिहाना और रॉकी अपने परिवार को बढ़ाने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और वे अपने बेटों को एक और भाई-बहन देने के लिए बेताब हैं."

सोर्स ने आगे कहा, "वे चाहते थे कि उनके बच्चे उम्र में एक-दूसरे के करीब हों, ताकि वे साथ-साथ बड़े हो सकें और एक गहरा रिश्ता शेयर कर सकें. वे अपने जीवन के इस अगले फेज के लिए बहुत खुशकिस्मत और आभारी हैं. यह एक बहुत ही खास समय है."

