अमिताभ बच्चन से पहले इस एक्टर से जुड़ा था रेखा का नाम, भागते हुए कैमरे में कैद हुआ था एक्स कपल

रेखा और किरण कुमार का रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ सका? एक्टर के पिता क्यों थे इस रिश्ते के खिलाफ जानें?

अमिताभ बच्चन से पहले इस एक्टर संग था रेखा का अफेयर
नई दिल्ली:

सदाबहार ब्यूटी रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं.आज भी उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जाता है. रेखा का नाम अमिताभ बच्चन समेत कई स्टार्स संग जुड़ चुका है. एक्ट्रेस की शादी भी हुई, लेकिन पति चल बसे. 70 की उम्र में रेखा अब अपनी दुनिया में मग्न रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन से पहले रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार संग जुड़ा था. रेखा और किरण कुमार रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सका. एक बार रेखा को किरण के साथ एक फोटोग्राफर ने देखा लिया था और अखबार में छपी एक फोटो में रेखा और किरण को साथ में देखा गया था.
 

जब भागते हुए कैमरे में हुए थे कैद

इस तस्वीर में रेखा और किरण एक-दूजे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिख रहे थे. उस वक्त रेखा ने किरण कुमार संग डेटिंग पर कहा था, 'हम कभी देर रात तक साथ नहीं रह सके, वो मम्माज बॉय है, उसे तो बस घर पहुंचकर दूध पीना होता था, मुझे उसका आदर्श बेटे वाला व्यवहार परेशान करता था'. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो किरण ने भी रेखा के बारे में खुलासा करते हुए बताया था, 'जब रेखा उनकी एक्स लवर की नकल करती थी तो उन्हें गुस्सा आ जाता था'. एक्टर ने यह भी बताया कि वह रेखा संग प्यार से पेश आते थे, बावजूद इसके वह चिढ़ जाती थीं.

कैसे टूटा किरण-रेखा का रिश्ता ?  

गौरतलब है कि किरण के पिता जीवन (एक्टर) इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसी वजह से बहुत जल्द ही रेखा-किरण के रास्ते अलग हो गये थे. जीवन कश्मीरी पंडित है और उन्होंने रेखा के पास्ट को देखते और जानते हुए उन्हें स्वीकार नहीं किया था. इसके बाद रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, जितेंद्र, संजय दत्त और अक्षय कुमार संग जुड़ा. वहीं, अमिताभ के शादीशुदा होने के बावजूद रेखा के महानायक संग अफेयर की चर्चा तो आज भी होती है. रेखा आज भी किसी बी-टाउन पार्टी में दिखती हैं, तो मांग में सिंदूर लगाकर पहुंचती हैं.






 

