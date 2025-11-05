विज्ञापन

जब डेब्यू फिल्म के सेट पर सलमान खान से लड़ गई थीं रवीना टंडन, भाईजान ने कहा- इनके साथ नहीं करूंगा काम, फिर जो हुआ...

रवीना को आज भी याद है जब सलमान से उनकी तू-तू मैं-मैं हो गई थी और सलमान ने साफ कह दिया था कि वह उनके साथ काम नहीं करेंगे.

डेब्यू फिल्म के सेट पर जब सलमान -रवीना की हो गई थी लड़ाई
नई दिल्ली:

90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस रवीना टंडन की जोड़ी उस दौर में हर एक्टर के साथ जचती थी. इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गोविंदा और सलमान खान समेत कई स्टार्स के नाम शामिल हैं. एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया है, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. रवीना बॉलीवुड में अपने 3 दशक पूरे कर चुकी हैं. वह मशहूर फिल्म डायरेक्टर रवि टंडन की बेटी हैं, लेकिन रवीना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. वहीं, 1991 में रवीना को पहली ब्रेक मिला और वो भी सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म पत्थर के फूल से. रवीना ने पहली बार सलमान खान के साथ काम किया था. रवीना को आज भी याद है जब सलमान से उनकी तू-तू मैं-मैं हो गई थी और सलमान ने साफ कह दिया था कि वह उनके साथ काम नहीं करेंगे.
 

बच्चों की तरह लड़ते थे सलमान-रवीना
दरअसल, अपने हालिया इंटरव्यू में रवीना टंडन ने सलमान खान से जुड़ा एक किस्सा याद किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि वह और सलमान बच्चों की तरह लड़ते थे. उस वक्त रवीना महज 16 साल की थीं और सलमान 23 साल के. रवीना ने कहा, 'मैं और सलमान एक जैसे थे, मेरा पापा और सलीम अंकल साथ में काम करते थे, हम दोनों एक ही साथ पले-बढ़े हैं, ऐसा लगता था, जैसे कि हमारी लड़ाई पहले से ही तय थी, अपनी पहली फिल्म के दौरान में और सलमान बच्चों की तरह झगड़ते रहते थे, सलमान ने यहां तक कह दिया था कि वह मेरे साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद हमने फिल्म अंदाज अपना-अपना की थी.

रवीना टंडन की सुपरहिट फिल्में
पत्थर के फूल एक सुपरहिट फिल्म है. इस फिल्म के लिए रवीना को न्यू फेस ऑफ ईयर का अवार्ड मिला और रवीना की गाड़ी चल पड़ी. इसके बाद रवीना ने मोहरा, दिलवाले, शूल, दूल्हे राजा, बड़े मिया छोटे मिया, लाडला, बुलंदी और भी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. रवीना आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं. पिछली बार रवीना टंडन को फिल्म 'इन गलियों में' में देखा गया था, जो मौजूदा साल की 14 मार्च को रिलीज हुई थी. रवीना अब साउथ फिल्मों में भी काम कर रही हैं और उनकी आगामी फिल्म साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ है, जिस पर अभी काम चल रहा है.

