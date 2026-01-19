विज्ञापन

जापान में श्रीवल्ली का जादू...फैन्स से मिला प्यार लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं हो रही कमाई, 40 लाख की हुई ओपनिंग

रश्मिका मंदाना हाल में अपनी फिल्म 'पुष्पा-2' की रिलीज के मौके पर जापान पहुंची थीं. यहां उन्हें फैन्स से इतना प्यार मिला कि वह इमोशनल हो गईं.

Read Time: 3 mins
Share
जापान में श्रीवल्ली का जादू...फैन्स से मिला प्यार लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं हो रही कमाई, 40 लाख की हुई ओपनिंग
जापान में रश्मिका मंदाना का जादू
Social Media
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसकी पहुंच दुनिया के कई देशों तक फैल चुकी है. खासकर साउथ इंडियन फिल्मों और सितारों की लोकप्रियता विदेशों में तेजी से बढ़ी है. इसी कड़ी में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त चर्चा बटोरी है. हाल ही में इस फिल्म के जापान में रिलीज होने के मौके पर दोनों सितारे वहां पहुंचे, जहां उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा प्यार और सम्मान मिला. खासतौर पर रश्मिका मंदाना के लिए यह दौरा भावनाओं से भरा रहा.

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रमोशन के लिए जापान गए थे. यह फिल्म जापान में 16 जनवरी को रिलीज हुई, जिसे लेकर वहां के दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला. जापान जैसे देश में भारतीय फिल्म का इस तरह स्वागत होना भारतीय सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है. प्रमोशन के दौरान दोनों कलाकारों ने मीडिया से बातचीत की और फैंस से मुलाकात भी की.

इस दौरान फैंस ने रश्मिका मंदाना को ढेर सारी चिट्ठियां और खूबसूरत तोहफे दिए. घर लौटने के बाद जब उन्होंने इन सभी तोहफों को देखा और चिट्ठियां पढ़ीं तो वह भावुक हो उठीं. अपने जज्बातों को जाहिर करने के लिए रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट साझा किया. उन्होंने लिखा, "मैं सिर्फ एक दिन के लिए जापान में थी और एक ही दिन में मुझे जो प्यार मिला, वह बेहद सच्चा और दिल को छू लेने वाला था. मैंने हर एक चिट्ठी पढ़ी और हर तोहफे को संभालकर घर लाई. यह सब देखकर मैं काफी भावुक हो गई हूं."

Latest and Breaking News on NDTV

अभिनेत्री ने जापान के फैंस से एक वादा भी किया. रश्मिका ने कहा, "मैं दोबारा जापान जरूर आऊंगी और अगली बार ज्यादा समय वहां बिताऊंगी. अगला ट्रिप सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने और उस देश को और करीब से जानने के लिए होगा."

इसके साथ ही रश्मिका ने यह वादा भी किया कि अगली बार जापान आने से पहले वे जापानी भाषा और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगी. उन्होंने जापान को धन्यवाद करते हुए लिखा, "मुझे वहां हमेशा बहुत प्यार मिलता है और मैं दोबारा लौटने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रही हूं."

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashmika Mandanna, Pushpa 2 Premiere, Fans Gifts And Letters, Allu Arjun, Japanese Language
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com