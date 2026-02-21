सच में उदयपुर में हो रही रश्मिका-विजय की शादी? श्रीवल्ली ने हिंट देकर तोड़ी चुप्पी

रश्मिका मंदाना ने आखिरकार विजय देवरकोंडा के साथ अपनी होने वाली शादी पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है. 26 फरवरी को उदयपुर में इस कपल के शादी करने की खबरें काफी समय से आ रही थीं. हाल ही में, उनकी शादी का इनविटेशन भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे अटकलों को और हवा मिली और ऐसा लगने लगा कि शादी कन्फर्म है. लेकिन अब तक दोनों ही स्टार्स ने चुप्पी साध रखी थी. अब आखिरकार रश्मिका ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक रश्मिका ने अपनी शादी की बात कबूल की है. पोर्टल ने कंफर्म किया कि जब उन्होंने एक्ट्रेस से बात की और बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा के साथ उनकी शादी के लिए बधाई मैसेज भेजा, तो एक्ट्रेस ने यह प्यारा सा मैसेज एक्सेप्ट किया. उन्होंने एक स्माइली इमोजी के साथ 'थैंक यू' लिखकर जवाब दिया, जिससे सभी अटकलों पर विराम लग गया और यह कन्फर्म हो गया कि वे सच में 26 फरवरी, 2026 को शादी कर रहे हैं.

प्राइवेट सेरेमनी में शादी की खबर

एक रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका और विजय की शादी एक बहुत प्राइवेट मामला होगा कहा जा रहा है कि यह सेरेमनी उदयपुर में होगी, जिसमें सिर्फ़ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एक्टर्स ने तेलुगु या हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री से अपने किसी भी साथी को नहीं बुलाया है. हालांकि, यह भी बताया जा रहा है कि कपल दोनों इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए हैदराबाद और मुंबई में अलग-अलग वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करेंगे. हाल ही में, विजय देवरकोंडा के घर को लाइट और फूलों से सजाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. जिससे शादी की अफवाहों को और हवा मिली थी.

रश्मिका की टूटी थी सगाई

रश्मिका की पहले एक्टर और फिल्ममेकर रक्षित शेट्टी से सगाई हुई थी, लेकिन बाद में सगाई टूट गई और दोनों अलग हो गए. हाल ही में, रक्षित के दोस्त प्रमोद शेट्टी ने रश्मिका और विजय की होने वाली शादी के बारे में एक कमेंट किया. शादी में न बुलाए जाने के बारे में बात करते हुए, उन्होंने मीडिया से कहा, “मुझे अभी तक रश्मिका की शादी का इनविटेशन नहीं मिला है. अगर मुझे मिलेगा, तो मैं जाऊंगा. हम जानते हैं कि वह हमें इनवाइट नहीं करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है. जहां तक ​​रक्षित शेट्टी की बात है, वह कोई बच्चा नहीं है जो चॉकलेट खाकर बैठा रहे और उसे लेकर गिल्टी महसूस करे.”

