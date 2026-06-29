राम कपूर का लॉकअप में पानी के लिए जमकर ड्रामा, वीडियो देख जनता बोली- 'ये सलमान के सामने करे, तब मजा है'

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में टीवी एक्टर राम कपूर ने इन दिनों ऊधम काट रखा है. हाल ही में पानी को लेकर ऐसा ड्रामा किया कि सोशल मीडिया पर उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस पर खूब कमेंट भी आ रहे हैं. शो के एक टास्क के दौरान जब राम कपूर को पानी नहीं मिला तो उन्होंने पूरा टास्क रोक दिया और काफी नाराजगी जताई. इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद नेटिजन्स उन्हें ‘एंटाइटल्ड' बताते हुए खूब ट्रोल कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा, 'ये सलमान के सामने करे यह सब, तब मजा है.'

हाल ही में एक प्रोमो में दिखाया गया कि टास्क के दौरान राम पानी मांगते हैं लेकिन उन्हें बताया जाता है कि पानी नहीं मिलेगा. राम का गुस्सा फूट पड़ता है और वे कहते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है. होस्ट रितेश देशमुख भी उन्हें चेतावनी देते नजर आए. इस वीडियो में रितेश साफ कहते हैं कि आपको वॉटर नहीं मिलेगा, ये कंटेस्टेंट को खुद लेना होता है. आपको बुलेट लग सकती है. इस बार राम कपूर कहते हैं कि लगती है तो लगने दो. मारो मुझे.

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं काफी तीखी हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इसको नाम चेंज कर लेना चाहिए.' एक और कमेंट आया कि 'जाहिल लगता है राम मुझे. जाहिलानी बातें और जाहिलाना अंदाज बात करने का. फिर कहता है कि मैं ऐसा हूं.' यही नहीं, लोग उसे राम बदमाश भी कह रहे हैं. इस तरह 52 वर्षीय राम कपूर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी निगेटिव बातें चल रही हैं.

राम कपूर का शो में आना खुद में एक बड़ी खबर था. एकता कपूर के साथ अनबन की खबरों के बावजूद वे लॉकअप में शामिल हुए. लॉन्च इवेंट पर दोनों ने गले मिलकर पुरानी रंजिश भुला दी थी. राम ने कहा था कि उनका रिश्ता किसी का बिजनेस नहीं है. लेकिन अब शो के अंदर उनका बिहेवियर फैंस को पसंद नहीं आ रहा.

लॉक अप का फॉर्मेट कैदियों की जिंदगी पर आधारित है, जहां टास्क, चुनौतियां और ड्रामा का मेल देखने को मिलता है. राम जैसे अनुभवी एक्टर से दर्शक ज्यादा परफॉर्मेंस और कम ड्रामा की उम्मीद कर रहे थे. अब देखना होगा कि आगे के एपिसोड्स में वे कैसे संभलते हैं.