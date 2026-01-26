विज्ञापन

वही स्टाइल, हूबहू अंदाज, 'जय-जय शिवशंकर' पर राजेश खन्ना के हमशक्ल ने किया डांस, देख कर फैंस बोले- यह तो एकदम काका की कॉपी है

राजेश खन्ना का यह हमशक्ल एक्टर के गाने पर उन्ही की तरह डांस कर सेम टू सेम एक्सप्रेशन भी दे रहा है.

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर मनोरंजन की कमी नहीं है. लोग आए  दिन अपनी मजेदार रील डाल रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम रील में बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल ने अलग ही समा बांध रखा है. एक्टर्स और एक्ट्रेस की हमशक्ल की रेस में पुराने से लेकर नए स्टार्स के डुप्लीकेट देखने को मिल जाएंगे. इसमें देव आनंद, दिलीप कपूर, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और सनी देओल समेत कई स्टार्स के हमशक्ल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. अब हम आपको दिखाएंगे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के इस हमशक्ल को, जो 'काका' के अंदाज को फॉलो कर रहा है. राजेश खन्ना के इस डुप्लीकेट को देखने के बाद आपको सुपरस्टार की याद आने वाली है.

राजेश खन्ना का डुप्लीकेट वायरल  (Rajesh Khanna Doppelganger Viral)
राजेश खन्ना का यह डुप्लीकेट एक्टर की 1974 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आप की कसम के चार्टबस्टर सॉन्ग जय-जय शिवशंकर पर उन्हीं की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर मटक रहा है. लुक और स्टाइल में यह शख्स बिल्कुल राजेश खन्ना की तरह दिख रहा है. काका के हमशक्ल ने 70 के दशक का रेट्रो स्टाइल कैरी किया हुआ है. उसने स्काई रंग की पैंट और शर्ट पहनी हुई और एक्टर की तरह शर्ट के ऊपर बेल्ट बांधी हुई है. सोशल मीडिया पर इसका 'काका' वाला अंदाज खूब हिट रहा है, जिसे लोग जमकर लाइक कर रहे हैं. इस वीडियो को 23 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है. काका के इस हमशक्ल के लिए लोग कमेंट बॉक्स में प्यार भी लुटा रहे हैं.
 

काका के हमशक्ल को देख लोग खुश (Rajesh Khanna Duplicate Viral Video)
राजेश खन्ना के हमशक्ल की डांस परफॉर्मेंस पर एक यूजर ने लिखा है, 'यह हुई ना बात रोज अच्छे-अच्छे वीडियो बनाएं और हम सभी का मनोरंजन करते जाए'. दूसरा यूजर लिखता है, 'राजेश खन्ना से ज्यादा आप विनोद खन्ना लग रहे हैं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'बहुत ही सुंदर वीडियो भाई साहब एक दम मस्त'. चौथे ने लिखा है, 'आपको देखकर राजेश खन्ना की याद आ गई'. वहीं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई यूजर्स ने रेड हार्ट इमोजी शेयर कर अपनी प्यारी-प्यारी प्रतिक्रिया दी हैं. बता दें, राजेश खन्ना ने 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया था और वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे. 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में एक्टर का निधन हो गया था.

