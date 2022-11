चर्चा में आया Raj Kundra का लेटेस्ट ट्वीट, लिखी ऐसी बात कि कंफ्यूज हुए लोग, पूछा- कहना क्या चाहते हो भाई?

ऐसे में एक बार फिर राज कुंद्रा अपने लेटेस्ट ट्वीट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. राज कुंद्रा ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा है, 'Never have Never will'. इस ट्वीट को जहां कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने उन पर फिर निशाना साध दिया है. एक यूजर ने इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'सर आप भी पोर्न मूवीज में बिजनेस करते हो'. तो वहीं एक अन्य कहते हैं, 'कहना क्या चाहते हो भाई'. राज कुंद्रा के इस ट्वीट का हिंदी में मतलब है, 'नहीं है, नहीं होगा'. इसके साथ ही उन्होंने नजर ना लगने वाला एमोजी भी बनाया है.

इससे पहले एक बार और राज कुंद्रा अपने ट्वीट के जरिए ट्रोल्स पर हमला करते नजर आए थे. उन्होंने लिखा था, 'ट्रोल्स, कहां हैं आप? धीरे-धीरे गायब हो रहे हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए'. इस पर एक यूजर ने कमेंट किया था, 'जब तक आप गंदी आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको, लोग आइना दिखाते रहेंगे. आप चिंता न करें'. वहीं इस ट्वीट पर कई यूजर्स उन्हें सपोर्ट करते भी दिखे थे.

