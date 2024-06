15 अगस्त पर पुष्पा और सिंघम ने खींचे पैर तो वेदा को टक्कर देने आ गई स्त्री 2, अब बॉक्स ऑफिस पर होगा जॉन अब्राहम वर्सेज सिरकटा भूत

15 अगस्त 2024 फिल्मों के लिए बेहद खास रहने वाला है. 15 अगस्त के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर इस बार पुष्पा 2 और सिंघम अगेन की टक्कर होने वाली थी. लेकिन पहले अजय देवगन और अब अल्लू अर्जुन की फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है. ऐसे में अब 15 अगस्त पर जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा और राजकुमार राव की ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री का सीक्वल स्त्री 2 रिलीज होने के लिए तैयार है. वेदा की रिलीज डेट की घोषणा बीते दिनों कर दी गई थी. लेकिन शुक्रवार को स्त्री 2 के मेकर्स ने भी इसकी रिलीज डेट की घोषणा कर दी है.

स्त्री 2 की रिलीज के बारे में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने जानकारी दी है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के जरिए बताया है कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्मन स्त्री 2 इस साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में एक बार फिर से राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे. इस फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है. फिल्म स्त्री साल 2018 में आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था.

#BreakingNews… SHRADDHA KAPOOR - RAJKUMMAR RAO: ‘STREE 2' ARRIVES ON 15 AUG INDEPENDENCE DAY… #JioStudios and #DineshVijan announce the new release date of #Stree2: 15 Aug 2024 #IndependenceDay.



The #AmarKaushik directorial stars #ShraddhaKapoor and #RajkummarRao.… pic.twitter.com/PlQFtltiPg